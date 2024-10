La goleada de la Roja en su visita a Barranquilla sumó una nueva polémica fuera de la cancha. Revelaron que la idea era salir bien parados, pero no sumar de a tres.

No era ganar: el fallido plan de Gareca y la Federación de Fútbol de Chile ante Colombia

La selección chilena vivió un papelón en su visita a Colombia y estiró su mala racha. La Roja sufrió un categórico 4 a 0 que la hunde en el fondo de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas, lo que deja en duda la continuidad de Ricardo Gareca.

El Tigre no lo ha pasado bien en partidos oficiales y no ha ganando ningún duelo por los puntos. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que el DT e incluso la Federación de Fútbol de Chile no tenían planificado volver con tres puntos en el bolsillo.

En un hecho insólito, revelaron que la dirigencia de Pablo Milad y el entrenador de la Roja no pensaban en un triunfo en Barranquilla. De hecho, apostaban más a la doble fecha de noviembre y con nombres que no saben si estarán, para levantar al Equipo de Todos.

Ricardo Gareca vive una pesadilla en la selección chilena y simplemente no le encuentra el rumbo. El DT otra vez cerró una doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, pero todo indica que en esta pasada ya era un acuerdo que tenía con la Federación de Fútbol de Chile.

Ricardo Gareca y la Federación de Fútbol de Chile tenían un plan insólito para el choque con Colombia. Foto: Photosport.

Fue el periodista Rodrigo Vera quien reveló en las pantallas de DSports que ambas partes habían acordado no sumar. “Lo que pasa es que Gareca y la dirigencia ya se habían convencido de que era difícil traerse siquiera un punto desde Colombia como venía el equipo“.

En esa misma línea y en un gesto insólito, el reportero detalló que tenían la mira puesta en la próxima jornada. “Pretendían que el equipo no hiciera un papelón y apostaban a ganar en la próxima fecha doble con Alexis de vuelta“.

En una lamentable revelación sobre la postura de Ricardo Gareca y la dirigencia al mando de Pablo Milad, en Chile esperaban a lo que pasará en noviembre. “Esa era la apuesta, Alexis de vuelta, eso no le da fútbol pero sí desde el espíritu el equipo se recomponen“.

“Para noviembre, con una fecha que Chile asume entre comillas más a su nivel con Perú y visita y Venezuela de local, decían: Ok, nos volvemos a meter. No en línea de repechaje, pero dejan abierta la eliminatoria con seis puntos“, sentenció.

La selección chilena por ahora no tiene idea de si Ricardo Gareca llegará a la doble fecha de noviembre. La Roja puede cerrar el 2024 nuevamente sin el técnico que comenzó el año, una decisión que no es nueva y que sigue sin levantar a nuestro país.

¿Cuáles son los números de Ricardo Gareca en Chile?

Ricardo Gareca está colgando en la banca de Chile luego de haber dirigido un total de 10 partidos oficiales. En ellos ha conseguido 2 triunfos, 2 empates y 6 derrotas con 10 goles a favor y 15 en contra.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile en eliminatorias?

Ricardo Gareca no tiene idea de si llegará a la próxima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja enfrentará a Perú el día 15 de noviembre a partir de las 19:00 horas.