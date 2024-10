Ricardo Gareca vive su momento más complicado desde que llegó a la banca de Chile. El Tigre no lo ha pasado bien en los partidos por los puntos y, luego de cuatro fechas, no suma ningún punto en las Eliminatorias Sudamericanas. Este martes la Roja cayó goleada por 4 a 0 ante Colombia en otro […]

Revelan que la ANFP no puede sacar a Ricardo Gareca de la banca de Chile por plata

Ricardo Gareca vive su momento más complicado desde que llegó a la banca de Chile. El Tigre no lo ha pasado bien en los partidos por los puntos y, luego de cuatro fechas, no suma ningún punto en las Eliminatorias Sudamericanas.

Este martes la Roja cayó goleada por 4 a 0 ante Colombia en otro partido donde dejó muchas dudas. De hecho, el DT dejó en claro que analizará su futuro, pero lo cierto es que en la ANFP ruegan para que se vaya sin meterle presión.

Luego de lo ocurrido en Barranquilla, se conoció que la entidad le pidió un gesto pero Pablo Milad sorprendió con su versión. Sin embargo, más tarde revelarían que hay una sencilla razón por la que no lo pueden echar: no hay plata para pagarle.

¿Le pidieron la renuncia? La insólita reacción de la ANFP por el futuro de Ricardo Gareca

Ricardo Gareca está en la cuerda floja por los resultados que ha obtenido con Chile, pero su continuidad parece estar más asegurada que sentenciada. Y es que más allá de los pobres números que ha dejado en duelos oficiales, lo cierto es que la ANFP no tiene plata para echarlo.

Ricardo Gareca dejó entrever que analizará su futuro, pero la ANFP no tiene plata para echarlo. Foto: Photosport.

Tras el partido ante Colombia, el periodista Francisco Sagredo sorprendió en las pantallas de ESPN al señalar que la entidad se la cantó clara al DT. “Me llega información que está allá y que toma decisiones en el fútbol chileno, no lo he podido chequear, se le habría pedido un gesto”, lanzó.

Ante las dudas, minutos más tarde Pablo Milad enfrentó a la prensa y sorprendió con confirmar que seguirá, por ahora. “Siempre nos reunimos después de los partidos para análisis de logística, de resultados y eso se hace en frío. Ya conversaremos con Ricardo, pero cualquier decisión que se tome siempre tiene que ser en frío“.

“Nosotros como dirigentes tenemos una obligación de minimizar variables a lo que pide el cuerpo técnico. Más allá es responsabilidad del cuerpo técnico el si rinde o no el equipo“, añadió.

En esa misma línea, el presidente de la ANFP no escondió su decepción. “Nos ilusionamos con tres partidos donde se mostró un juego agresivo, con ocho goles, pero que se diluyó en Copa América que fue un resultado inesperado porque todos nos ilusionamos mucho. Notamos cambio de disposición, pero nos pegamos un porrazo en la realidad de que estamos bajos y eso nos tiene donde estamos“, dijo antes de lanzar una frase categórica: “Ricardo Gareca tiene contrato vigente“.

Esto dejaba entrever que no pasaría nada, pero fue el periodista Gustavo Huerta quien también en ESPN confirmó el real motivo por el que sigue. “La ANFP no lo va a echar, no tiene plata“, dijo.

Por ahora, Chile espera para saber qué es lo que pasará con el futuro de Ricardo Gareca. Lo que sí está claro es que son varios los técnicos que han pasado, pero el rendimiento ha venido a la baja hasta llegar a un punto alarmante.

¿Cuáles son los números de Ricardo Gareca en Chile?

Desde su arribo a comienzos del 2024, Ricardo Gareca ha logrado dirigir un total de 10 partidos oficiales con Chile. En ellos ha conseguido 2 triunfos, 2 empates y 6 derrotas, con 10 goles a favor y 15 en contra.

¿Cuál es el próximo partido de Chile?

Chile, aún sin la claridad de si estará o no Ricardo Gareca, se prepara ahora para su próximo partido en las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja visitará a Perú en un duelo clave el próximo 15 de noviembre desde las 22:30 horas.