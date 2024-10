Juan Cristóbal Guarello estaba furioso en la transmisión de Radio Agricultura tras la derrota de Chile con Colombia. Y su blanco favorito era Ricardo Gareca, quien ha sido un fiasco como entrenador de la selección chilena en los siete partidos oficiales dirigidos.

“Hay cosas de Gareca que son inaceptables. No le funciona nunca, llevar a Luciano Cabral a pasear, meter cambios cuando estás 2-0 y cómo maneja el tema de Loyola es una vergüenza”, señaló.

“Acá hay un naufragio. Los detalles que mostró contra Brasil no lo repitió, volvió a lo que no le da, al oscuro maestro. No se atreve. Prefiere que lo goleen con titulares y suplentes”.

Chile sucumbió ante Colombia y Gareca fue el blanco favorito de las críticas

Los cinco pecados de Gareca en la Roja

Por lo mismo manifestó los cinco pecados capitales que Gareca ha tenido en la selección chilena.

1.- “Trabaja poco Gareca”, manifestó sobre le Tigre. “Los días de concentración en vez de estar a las 9 en Pinto Durán llega a las 3 de la tarde, llega media hora antes que los jugadores”, agrega.

2.- “Se toma la tarde libre para ir a comer con la familia”, contó Guarello. “Llega en la noche a Pinto Durán, cuando debe resolver el problema con un jugador”.

3.- “No tiene plan B, me decepcionó”, sostiene. Esto debido a que “mantuvo lo mismo de la Copa América”.

4.- “Se encapricha con jugadores”. Pocas veces revolvió la ofensiva de la Roja a pesar del nulo peso ofensivo. Murió con los mismos.

5.- “Un técnico que no ve a los jugadores”, indica. “Dice que para llamar a Mora tiene que viajar a EE.UU. a verlo porque no se ha inventado internet. Juega en Corea del Norte, no hay cómo verlo”, manifestó.