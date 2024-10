El ex volante ofensivo de la selección chilena criticó el accionar del equipo nacional de la mano del argentino.

Fabián Estay fulmina el proceso de Ricardo Gareca en la Roja: "El proceso no debería continuar"

Duele, pero la selección chilena es el peor equipo de las Eliminatorias Sudamericanas, porque está en el último lugar de la tabla de posiciones.

La Roja fue a Barranquilla a pasar vergüenzas, porque cayó en su visita a Colombia por un contundente 4-0, que demuestra lo mal que está el equipo nacional.

El equipo criollo con Ricardo Gareca retrocedió, de hecho con el Tigre no ha ganado ni un punto y el Mundial de 2026 es una quimera.

Fabián Estay le pega a Ricardo Gareca en la Roja

Uno de los críticos con el proceso de Gareca fue Fabián Estay, quien en diálogo con RedGol indicó que el paso del argentino por Chile debería terminarse en el corto plazo.

“Hay que hacer un análisis y por resultados Ricardo Gareca no debería continuar, no hay una mejoría, los jugadores le ponen ganas, pero hay falta de calidad”, dijo el ex 10 de la Roja.

Luego, criticó que no haya puesto a Luciano Cabral ningún minuto en la derrota ante Colombia en Barranquilla.

Chile cayó en Barranquilla. Foto: Vizzor image/Photosport

“Para qué llama a Cabral, no entiendo a los entrenadores que citan a un jugador y no lo usan, lo llama para satisfacer a los hinchas. No se entiende”, analizó.

Por último, criticó a Gareca por usar a futbolistas que no han podido rendir por Chile, como Thomas Galdames, quien anduvo mal ante Colombia.

“Yo no sé si son regalones o no, hay entrenadores que le tienen confianza a algunos jugadores en vez de otros, es parte de un proceso, pero en los partidos hay que ganar como sea, acá había que sumar puntos y no se logró nada”, cerró.