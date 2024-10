El jefe técnico de las divisiones inferiores de Chile tuvo un fuerte cruce luego de ser consultado por los jugadores jóvenes de cara al Mundial Sub 20 del próximo año. Remarcó que no puede hacer nada con los clubes.

Chile vive un duro momento futbolístico en las Eliminatorias Sudamericanas y los hinchas buscan respuestas para encontrar nuevas figuras. Hace años se implementó la regla del Sub 21, con la que se esperaba que los talentos del futuro fueran sumando minutos, pero ni así se ha conseguido, tal como lo reflejó Nicolás Córdova.

Luego de los partidos amistosos ante Estados Unidos, donde consiguió una derrota y un triunfo, el jefe técnico de las divisiones inferiores de nuestro país golpeó la mesa. En el tercer Congreso Internacional de Fútbol organizado por la ANFP, el entrenador fue consultado por la norma y vivió un tenso round al explicar que está atado de manos al respecto.

Nicolás Córdova pega con todo por la regla del Sub 21 en el fútbol chileno

Nicolás Córdova no se guardó nada luego de hablar de la regla Sub 21 pensando en el Mundial Sub 20 que se llevará a cabo en Chile el próximo año. En pleno evento, el técnico fue consultado por Javier López San Miguel sobre la norma y cuántos jugadores que la cumplieran pudo usar ante Estados Unidos.

“Todos los jugadores de la Sub 20 que jugaron ese partido, creo que el 100 por ciento ha jugado en Primera o la B. El punto es otro, de quién ha jugado por méritos propios y por la regla. Román y Gargues lo hacen por méritos propios. Flavio Moya de Ñublense, Gabriel Pinto de O’Higgins y juega en Limache de titular. Alguno más que se me puede quedar“, explicó de entrada.

Chile organizará el Mundial Sub 20 y, a un año, casi no hay figuras que estén en Primera División como titulares. Nicolás Córdova habló de esto y no se guardó nada. Foto: Photosport.

Al ser encarado por no haber resultados reales, Nicolás Córdova fue con todo. “La regla este año es para los 2003, 2004 y esta categoría es 2005, con la variante de que sumen el doble de minutos. Por ejemplo en la U, que tenemos en la Sub 20 a Nacho Vásquez, Agustín Arce… el que cumple los minutos es Marcelo Morales que es titular”.

“Al final, todos los años sí nos tenemos que poner de acuerdo realmente, es trabajo de nosotros y de los presidentes que votan, es qué queremos hacer con la regla o para qué la queremos. ¿Qué pasa con los jugadores? ¿Cuántos llegan a la selección o siguen jugando de titular? ¿Cuántos se venden al extranjero?“, añadió.

De hecho, puso a la gran figura de España y Barcelona para encarar a los clubes. “Ayer escuché a Domenic Torrent en San Luis de México y le hicieron la misma pregunta. Él dice que los jugadores que cumplen la regla juegan porque merecen y viene de España, donde no hay regla. Para poner a Lamine Yamal no necesitas regla, necesitas coraje para sabe que tiene condiciones para debutar“.

Nicolás Córdova no se quedó ahí y reveló que él ha sido clave para que uno equipo de Primera División se arriesgue con jugadores esta temporada. “Tengo buena relación con Palestino y hace tres meses dije que un jugador estaba para ser titular y hoy lo es. Tienen el coraje. Entonces, si creemos que los jugadores no están preparados es porque nosotros mismos no los estamos preparando. Si no los pondrían”.

Fue ahí donde el DT sorprendió al revelar que, para él, la norma del Sub 21 debería desaparecer. “Voy a ser antipolítico y no me importa, pero creo que no hay que tener regla. Me saco el escudo, pero porque los jugadores buenos juegan sin regla, juegan porque son buenos. Si ves los países que tienen juveniles de gran nivel no tienen regla. Cremaschi, 8 de Estados Unidos, extraordinario. ¿Saben dónde juega? En el Inter Miami, con Messi, Busquet, Jordi Alba. Se bajó del avión, jugó en el Inter Miami e hizo gol con asistencia de Messi”.

“Hay cosas en la que voy a ser antipolítico, pero nosotros estamos todo el día, vemos todos los partidos, sabemos los que están y no están para jugar. Eso no depende ni de una regla, sino de cuánto nos animamos a poner jóvenes“, dijo. A tal punto llegaron las cosas que, al ser consultado sobre una mano de los clubes, fue claro. “No, porque yo no soy el dueño del club. Yo no me puedo meter en el trabajo de otro entrenador. No le puedo recomendar algo”.

“Entonces no hay una política de los técnicos para el beneficio del fútbol chileno, cada uno tira para su lado. Es una de las razones por la que no evolucionamos ni crecemos, porque no hay caridad hacia el otro, vemos sólo nuestra parcela“, fue encarado el DT por Javier López San Miguel.

Nicolás Córdova pegó de vuelta. “Es así, pero no tengo la capacidad ni la potestad de decirle a un entrenador. Veo al Milo (Mirosevic), entrenamos a Pancho Rossel, que hoy tiene a Zampedri y a Gonzalo Tapia, goleador histórico de la Católica y un seleccionado nacional. Usted cree que si le digo a Tiago que ponga a Rossel por Zampedri o Tapia, que elija a cuál sacar”, lanzó. “Entonces voy donde Almirón y le digo que ponga a Leo Hernández y sacar a Cepeda. O en la U, le digo que saque a Guerrero y ponga a Nacho Vásquez, a Charles Aránguiz por Nacho Vásquez“, complementó.

“Lo que está planteando no se puede hacer en ningún club, porque cuando organizan sus campeonatos a principio de año traen a x jugador y le dan el minutaje que creen que les corresponde. Nosotros cumplimos con hacer un scouting, de encontrar a los jugadores que sean proyecto para la selección, no el mejor del momento”, agregó.

Nicolás Córdova insistió en su punto y el rol de las juveniles de Chile. “Hoy lo que hay que generar es que, entre todos, lleguen lo más preparados posibles al primer equipo. Cuando ves a un jugador en condiciones de competir en Primera, los ponen. Porque Iván Román lleva un año jugando y tiene 50 partidos, jugando bien, más o menos, con embarradas. ¿Por qué? Jugó Libertadores donde no hay regla… Porque está preparado“.

“¿De quién es la culpa? ¿Usted le daría la oportunidad a un jugador que no está preparado? Esto no es de condiciones, es de preparación. Lo que tenemos que meternos en la cabeza de una vez por todas es que las juveniles es un estamento de alto rendimiento, no social. Estamos al revés, queremos aglomerar jugadores para un tema social y me voy a poner pesado. Cuando un Sub 13 puede ser nominado al Sub 15, desde ahí es altísimo rendimiento. ¿Estamos haciendo las cosas para que lo hagan? No, por un montón de cosas. Por canchas, infraestructura, capacitación de entrenadores. ¿Para qué seguirnos mintiendo?”, disparó.

Finalmente, Nicolás Córdova enfatizó en que no puede hacer nada para que los clubes utilicen a los más jóvenes. “¿Sabe cuántos entrenadores han pasado por las juveniles en los últimos 22 torneos? 19, no voy a escapar de eso. Los jugadores que lleguen a Primera tienen que estar preparados para jugar el miércoles en Copa Libertadores y el domingo en Cobresal. Eso tenemos que formar, no llamar entrenadores. Los clubes verán a quién ponen, nosotros sabemos quiénes pueden jugar, pero son los clubes los dueños de los jugadores”.

¿Cuándo es el Mundial Sub 20 de Chile?

El Mundial Sub 20 de Chile en 2025 ya tiene fechas para llevarse a cabo. La competencia arrancará el día 27 de septiembre y finalizará el 19 de octubre, con sedes aún por definir.