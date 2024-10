El fútbol chileno dirigido por Pablo Milad vive una crisis más graves del último tiempo. El mal manejo dirigencial de los clubes y los problemas en el fútbol formativo, se suman al bajo nivel que presenta la selección nacional que marcha última en las Eliminatorias.

Pero ahora el mandamás de la ANFP sorprendió con una particular revelación sobre el fútbol chileno. Es que Milad se sinceró y apuntó al gran problema que enfrenta la actividad en Chile. Lo que confesó en el Tercer Congreso Internacional del Fútbol.

“Cuando uno ve que el 85% no tiene políticas deportivas, qué podemos pensar de nuestro fútbol formativo. Cuáles son esas directrices. En virtud del proyecto para que los jugadores lleguen al primer equipo. Sin política, no hay resultado. Si no hay hambre, no hay saciedad después”, indicó en su presentación.

Luego hasta deslizó que parte del problema viene por la cantidad de dinero que se recibe por los derechos de televisión y que con eso los clubes se “conforman”. “Un directivo uruguayo me dijo una vez “ustedes no tienen hambre”. Les llega una cuota mensual y con eso se contentan. Pero si no les llegara, tendrían que formar obligadamente jugadores para vender, para subsistir, para vender. Eso debemos cambiar”, confesó Milad.

Por lo mismo, llamó a elevar la vara de exigencia para así poder tener los resultados tan exitosos como lo fueron con la generación dorada. “La necesidad de formar jugadores para vivir las instituciones. No estar satisfechos o medianamente contentos”, sentenció.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile?

La Roja marcha última en las Eliminatorias con solo cinco puntos en diez partidos disputados. Los próximos partidos para cerrar el 2024 será en noviembre. Primero el 15/11 cuando visite a Perú y luego recibe a Venezuela el 19/11 en el Estadio Nacional. Dichos partidos serán claves en la continuidad de Ricardo Gareca.