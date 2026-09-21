El delantero Sebastián Villa criticó lo que realizan los youtubers trasandinos y la forma de expresarse en redes sociales.

Un inesperado conflicto remece a Boca Juniors. El elenco de los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón vive un dulce momento tras avanzar a semifinales de Copa Sudamericana y sumar un nuevo triunfo en el Clausura ante San Lorenzo.

Pero una de sus figuras como Sebastián Villa, apareció en un streaming y le consultaron sobre su relación con Davo Xeneize y La Cobra, los dos influenceres más fanáticos del cuadro trasandino.

ver también La evaluación de Carlos Palacios en la victoria de Boca Juniors sobre San Lorenzo

Sin embargo, la respuesta del colombiano dejó helados a todos. “Yo ya no habló de esa gente. No me gusta vender. Ellos venden mucho humo. Hablan mucho en sus streaming, dicen mucho de mí pero a lado mío son muy chiquititos”, lanzó de entrada.

“Davo al lado mío es muy chiquitito. La Cobra también. Yo no digo nada de ellos. No les he hecho nada. Creen que porque son de Boca tienen derecho a difamar a una persona”, siguió con su enojo con ambos rostros de Youtube.

“Yo respeto a todo el mundo, pero no me gusta lo que hacen”, remató Villa. Un enojo que tenía guardado hace tiempo y que aprovechó la tribuna para expresarlo fuerte y claro. Incluso se apuntó a que sería el mismo sentir de varios jugadores del plantel de Boca.

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La respuesta de Davo Xeneize y La Cobra por criticas del plantel de Boca

La reflexión del compañero de Carlos Palacios y Williams Alarcón se dio luego del triunfo de Boca Juniors de visita sobre San Lorenzo. Pero también apuntó a que cuando volvió al elenco xeneize, los rostros del streaming criticaron su fichaje por las denuncias en su contra por violencia de género y abuso sexual.

Por lo que no tardó en llegar la replica de la parte afectada. Lo que llamó especialmente la atención entre sus seguidores por la forma diplomática de enfrentar el tema.

“Él tiene todo el derecho a enojarse conmigo. Siempre opino lo que pienso. Hay jugadores que les puede no gustar. Que diga lo que quiera”, respondió de inmediato Davo.

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“Me da igual. No voy a invertir mi tiempo en eso. Le deseo lo mejor, ojalá haga goles en Boca. Nunca necesite de la polémica para estar donde estoy”, replicó La Cobra.