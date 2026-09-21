Este talentoso volante ofensivo de 17 años rechazó ir a un Sudamericano por la Roja porque "no me sentía bien anímicamente", luego fue citado por la Albiceleste y vivió una gran noche al inaugurar su registro anotador en el plantel estelar de Vélez Sarsfield. Revisa la historia de Juan Cruz Policella.

Este talentoso jugador de Vélez Sarsfield estuvo en el radar de Chile, al punto que fue llamado a un Sudamericano, pero rechazó esa llamada para esperar una convocatoria de Argentina. De hecho, no sólo fue considerado en la Albiceleste. Además fue figura.

Las referencias son para Juan Cruz Policella, quien jugó algunos amistosos por el equipo Sub 16 de la selección chilena. Pero declinó acudir al Sudamericano de la categoría. “Les dije que no iba a ir porque no estaba bien anímicamente”, explicó a ESPN el futbolista que brilló en el Sudamericano Sub 17 con Argentina.

“Ahora estoy enfocado en Vélez y las últimas fechas que quedan. Si toca, toca y si está la oportunidad con Chile de vuelta, se verá”, manifestó Policella sobre sus chances de ser citado con el cuadro trasandino. Un deseo que finalmente ocurrió, tal como anunció su padre.

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Sebastián Policella transparentó la intención de su hijo. “Él es argentino, tuvo la oportunidad de estar en Chile. Mi mamá es chilena, tenemos esa nacionalidad. Lo que él dice es que quiere intentar jugar para Argentina”, aseguró al citado medio el progenitor del talentoso jugador surgido en las inferiores velezanas.

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Una promesa que tuvo su primer grito de gol profesional en el triunfazo del Fortín sobre Tigre. Cruz Policella anotó el segundo tanto del equipo en el estadio José Amalfitani. Un tiro potente que dejó sin chances de reacción posible al golero Felipe Zenobio tras recibir un centro raso de Joaquín García.

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Juan Cruz Policella, la promesa de Vélez que cambió a Chile por Argentina

Juan Cruz Policella tuvo una gran noche junto a Vélez Sarsfield y es un hecho que forma parte del radar de las selecciones juveniles de Argentina, aunque primero vistió la camiseta de Chile. En su camino al profesionalismo, este volante ofensivo se hizo conocido por tirar rabonas muy recurrentemente.

“Siempre es un recurso la rabona. Tengo facilidad para eso. Me acostumbré de chiquito a hacerlo, cuando puedo y tengo la oportunidad, la hago. La aprendí de mi viejo, que era fantasioso para jugar”, contó en su momento Cruz Policella a ESPN.

Y después de una noche que no olvidará, la de su primer gol en el plantel profesional velezano que además consiguió un triunfo sobre la hora, recibió grandes elogios de Guillermo Barros Schelotto. “Juan Cruz había jugado muy bien en Rosario. Se lo dije en el momento que había hecho un gran partido”, manifestó el DT del Fortín.

Manuel Lanzini y Matías Pellegrini abrazan a Juan Cruz Policella. (Foto: Vélez).

“Necesitábamos más profundidad, que sea parte del juego y no tan defensivo como fue (Simón) Escobar en esa posición. Policella jugó muy bien otra vez y demuestra que a pesar de los 17 años y los tres partidos en primera, juega como un hombre”, añadió el Mellizo sobre este promisorio talento de Vélez.

Y prosiguió con sus loas. “No notas que juega un juvenil o alguien que no tiene experiencia. Pasa lo mismo con Escobar, Aguirre, Feler, Arias, Godoy, Silvero. Parecen profesionales de 100 partidos”, sentenció Barros Schelotto sobre Cruz Policella, quien tiene cinco encuentros en el plantel estelar. Y ya inauguró su registro anotador.

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