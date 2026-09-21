Lionel Messi anotó un nuevo gol de tiro libre en su carrera, quedando a solamente tres de igualar el récord mundial de Marcelinho Carioca.

La MLS siempre sorprende con alguna jugada, debido a que la calidad técnica de muchos de sus jugadores a veces no la ideal. Y de eso se aprovechan monstruos como Lionel Messi.

Así quedó demostrado en el encuentro que Inter Miami disputó ante San Diego y que terminó igualado 2-2, en el que el primer gol del cuadro de David Beckham fue del trasandino… aunque con ayudita.

Quien reaccionó de mala manera ante el tiro libro de Leo fue Carlos Dos Santos, arquero caboverdiano que fue el suplente de Vozinha en el último Mundial.

Tras la ejecución desde la derecha, la pelota no fue tocada por nadie y el meta salió de manera muy desprolija. Seguramente imaginó un desvío en el camino, lo que estuvo cerca de hace Casemiro.

Messi durante el partido de Inter Miami ante San Diego

Messi a las puertas de un nuevo récord: goles de tiro libre

Finalmente nadie tocó la pelota, ni siquiera el portero, que hizo una mala salida y de esta manera regaló el transitorio 1-1 sorprendiendo incluso al propio Messi.

Tweet placeholder

Su cara de sorpresa tras el gol lo decía todo. Entendía que no había disparado al pórtico para hacer el gol, por lo que le resultó muy llamativo terminar celebrando de esa manera.

ver también Lucas Cepeda alienta a Wanderers tras la dolorosa derrota vs Real Madrid: “Ganaron una linda experiencia”

El dato curioso es que Messi llegó a 75 goles de tiro libre de su carrera, igualando al brasileño Roberto Dinamite. Está a tres de otro exfutbolista brasileño como Marcelinho Carioca, que tiene el registro top con 78.