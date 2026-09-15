Los trasandinos esperan que sea el adiós de Lionel Messi ante su público, luego de que confirmara que se retira de la selección Argentina.

La Selección Argentina, bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni, se prepara para afrontar una nueva fecha FIFA, que puede quedar grabada para siempre en la memoria de los hinchas pues Lionel Messi, quien ya anunció su adiós del seleccionado, es posible que juegue para cerrar la puerta.

Entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre, el conjunto nacional se reunirá para disputar una serie de compromisos íntegramente en territorio argentino. Esta gira local servirá no solo para medir fuerzas en la cancha de cara a futuros desafíos, sino también para que el plantel se reencuentre con el calor del público que siempre los acompaña de manera incondicional.

El primer desafío de esta intensa seguidilla de encuentros tendrá lugar en el interior del país, llevando la fiesta del fútbol a la provincia de Córdoba. El miércoles 30 de septiembre, la Albiceleste saltará al campo de juego para medirse frente al siempre aguerrido seleccionado de Bolivia.

Este partido será una oportunidad ideal para que el cuerpo técnico continúe afinando el funcionamiento del equipo, en un estadio que seguramente lucirá completamente colmado para alentar a los jugadores.

En Argentina esperan que Messi juegue para que lo despida el público

¿Messi se despide en Buenos Aires?

Luego de su presentación en suelo cordobés, la delegación emprenderá su regreso a Buenos Aires para continuar con el calendario de amistosos establecido.

El sábado 3 de octubre, el mítico estadio Monumental será el escenario elegido para recibir al combinado africano de Burkina Faso. Será una jornada donde los fanáticos porteños y de todo el país que viajen a la capital podrán disfrutar del talento de sus ídolos en uno de los recintos más emblemáticos del fútbol mundial.

El cierre de esta agenda deportiva llegará tan solo tres días después, repitiendo la localía en el estadio de Núñez. El martes 6 de octubre, nuevamente en el césped del Monumental, la Argentina disputará su último partido de esta ventana internacional enfrentando a la selección de Benín.

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Sin embargo, el aspecto más trascendental y emotivo de esta gira no radicará únicamente en lo estrictamente deportivo, ya que se respira un aire de fin de ciclo para Lionel Messi, la máxima leyenda del fútbol contemporáneo.

Todo indica que esta serie de partidos podría enmarcar la despedida definitiva de Messi con la camiseta de la Selección Argentina. Por este motivo, se está preparando un homenaje sin precedentes para que el capitán reciba el reconocimiento absoluto en su propio país, rodeado del amor de su gente y ovacionado por las tribunas.