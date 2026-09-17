El portero de Huachipato que cumplió 20 años reveló sus grandes deseos para esta fecha FIFA triple en la que fue convocado por Nicolás Córdova para mostrarse en los entrenamientos de la Roja.

Christian Bravo está feliz porque le llegó la chance de mostrar sus condiciones en la selección chilena. Luego de mostrar un buen nivel en Huachipato, el portero de 20 años recién cumplidos fue convocado por Nicolás Córdova para la fecha FIFA triple que se avecina.

En ese contexto, el golero surgido en las inferiores Acereras sacó la voz con orgullo. “Estoy enfocado en la selección ahora. Me pondré en modo selección como se dice para dar lo mejor”, aseguró en una entrevista que le concedió a TNT Sports.

“Tengo mucha ilusión. Será un camino lindo, espero que se den más oportunidades como estas”, fue la expresión de deseo que Bravo admitió en esa conversación que tuvo con la periodista Francisca Vargas al borde de la cancha en el estadio Municipal de La Cisterna.

Christian Bravo respondió bien tras dos lesiones de compañeros y se ganó el lugar en Huachipato. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Y reveló el gran objetivo que tiene para su primera citación a la Roja. “Quiero aprovechar y aprender de los más grandes, que serían Brayan (Cortés) y (Lawrence) Vigouroux”, aseguró Bravo luego de que Huachipato confirmara la victoria ante Coquimbo Unido.

Brayan Cortés y Lawrence Vigouroux compartirán con Christian Bravo en la Roja. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

ver también Tabla de Posiciones: Huachipato se aleja de la zona de descenso tras vencer a Coquimbo

Christian Bravo saborea la victoria de Huachipato antes de ir a la selección chilena

Christian Bravo tuvo un trámite muy relevante que cumplir antes de enrolarse a la selección chilena bajo las órdenes de Córdova. Al igual que Francisco Salinas, pues ambos jugaron los minutos restantes del partido que Huachipato le ganó a Coquimbo Unido.

Y que había sido suspendido precisamente porque cuatro bombas de estruendo detonaron muy cerca de Bravo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Por eso la reanudación fue en una cancha neutral y sin público. “Estaba tranquilo, eso quedó atrás, me enfoco en lo que viene hacia adelante”, expuso.

Christian Bravo y Francisco Salinas (17), los dos seleccionados que disputaron los minutos pendientes en La Cisterna. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Le pongo nota 10 de 10. Eran 30 minutos máximo de concentración a full. Un mínimo error podía costar los tres puntos. Todo el equipo estuvo unido, sabíamos que el rival sería difícil que nos iba a someter atrás“, aseguró el meta que tiene a Claudio Bravo como referente.

Aunque le dejó tarea al equipo dirigido por Jaime García para el siguiente desafío liguero. “Practicamos para poder sacar el resultado y gracias a dios lo pudimos hacer. Sumamos tres puntitos que nos sirven de alivio, ahora concentrados en el partido con UdeC. Tenemos que sacar otros tres puntos para poder meternos arriba”, sentenció Christian Bravo.

ver también Arquero de Huachipato le responde a Claudio Bravo tras loas como el futuro de Chile: “Es mi ídolo de la infancia”

Revisa el compacto del triunfo de Huachipato vs Coquimbo Unido

Así va Huachipato en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Huachipato marcha en el 12° lugar de la tabla de posiciones en la Liga de Primera, aunque una buena racha puede meterlos en la parte alta. Y una seguidilla negativa, puede hacerlos peligrar.