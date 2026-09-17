Este zaguero central de 29 años sacó la voz tras una nueva caída del cuadro aurinegro, esta vez ante los Acereros, y reconoció el mal momento, aunque no está muy preocupado pues confía en remontar muy pronto. ¡El siguiente desafío liguero es contra el puntero!

Precisamente desde Huachipato fue que Benjamín Gazzolo llegó a Coquimbo Unido. Y luego de la reanudación del duelo ante su exclub, el zaguero central de 29 años le concedió una entrevista a TNT Sports. Fue en ese partido que se había suspendido por las bombas de estruendo que detonaron cerca de Christian Bravo.

Pues bien, el Huachi logró mantener la ventaja y firmar el 1-0 definitivo ante el Barbón. “La sensación evidentemente no es positiva, cuando se pierde uno nunca está contento. Era muy difícil, teníamos 22 minutos para marcar un gol”, repasó Gazzolo.

“Tuvimos un par de chances, hicimos lo planificado en la semana. Pero no se nos dio. Me quedo con la actitud del equipo. Lo buscamos”, agregó el defensor surgido en las divisiones inferiores de Unión San Felipe en esa conversación que tuvo con la periodista Francisca Vargas al borde de la cancha.

Benjamín Gazzolo en un mano a mano con Lucas Velásquez. (Eduardo Fortes/Photosport).

A raíz de esta derrota, los aurinegros llegaron a cinco caídas en sus últimos 10 partidos. También sumaron tres empates y apenas dos victorias. “En casa lamentablemente se suspende el partido cuando estábamos en nuestro mejor momento”, aseveró Gazzolo.

Christian Bravo quedó así luego de las detonaciones muy cerca de donde estaba. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“El gol que nos hicieron fue un error propio. Ahora tuvimos dos o tres ocasiones que no pudimos concretar. Venimos de una mala racha”, manifestó el chileno-italiano, quien estuvo cinco temporadas en Huachipato antes de recalar en el puerto Pirata. Se refería a ese tanto que anotó el uruguayo Sergio Núñez.

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Gazzolo pone las manos al fuego por Coquimbo Unido tras la derrota vs Huachipato

Benjamín Gazzolo sabe que Coquimbo Unido está lejos de su mejor momento, pero tiene confianza en que el equipo pueda levantar la cabeza luego de esta caída frente a Huachipato. “Creo mucho en el grupo humano que tenemos”, manifestó el sanfelipeño.

Hernán Caputto busca fórmulas para enmendar el rumbo de Coquimbo Unido. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Estamos en un pequeño bajón, pero estoy seguro que lo vamos a revertir”, aseguró Gazzolo, quien tiene plena confianza en que luego llegarán los buenos resultados nuevamente. Por lo pronto, Coquimbo Unido debe enfrentar un desafío por la Copa Chile ante Cobreloa.

Y luego de los octavos de final frente a los loínos, tendrán un desafío clave en la Liga de Primera 2026 por la fecha 24: los aurinegros recibirán a Colo Colo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, aunque eso ocurrirá recién el 11 de octubre.

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Así va Coquimbo Unido en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Coquimbo Unido marcha en el 10° lugar de la tabla en la Liga de Primera 2026 con 29 puntos en 23 partidos.