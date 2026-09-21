Marcos González asegura que a pesar del cuestionamiento que hubo hacia estos jugadores, demostraron su gran nivel en la temporada.

En la U. de Chile están peleando la opción de entrar a Copa Libertadores del próximo año, entendiendo que el título les quedo muy lejos pues Colo Colo tiene 12 puntos de ventaja.

También aspira a ganar la Copa Chile, torneo en el que deben enfrentar a Everton esta semana. Y claves en la campaña han sido Eduardo Vargas y Charles Aránguiz, estandartes que deben ser renovados de cara al 2027.

Marcos González, quien fuera compañero de ambos en la obtención de la Copa Sudamericana 2011, señala a RedGol que “son jugadores que han rendido, jugadores que no los estamos descubriendo ahora” y apunta al medio sobre la duda que se instaló sobre todo con la llegada de Turboman.

“Llegaron con un cierto recorrido que por ahí en el medio chileno se cuestiona a veces. Y cuando llegan acá demuestran siempre que están a buen nivel”, manifiesta de cara a que serán estandartes para la próxima temporada.

Vargas ha tenido un buen rendimiento en la U de Chile

Gago debe ser evaluado más adelante

Marcos González además no quiere evaluar lo que ha pasado con Fernando Gago, considerando que falta la parte más importante del año para la U de Chile.

Consultado sobre si es un fracaso no conseguir la Copa Chile, señala que “ponernos en situaciones que no están… todavía falta. No haría una evaluación tan rápida”.

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De todas formas, entiende que la responsabilidad para el técnico es grande, por lo que significa un equipo grande. “La U o Colo Colo tienen la obligación de estar siempre peleando los campeonatos, así de simple”, manifiesta el Lobo del Aire.

“Esperemos, vamos a ir partido a partido, porque todavía queda campeonato, queda Copa Chile, entonces hay que ver quién está en mejores condiciones para jugar un partido y el otro. Para mí todavía queda”, detalla.