Willy Chatiliez fue muy crítico con Nicolás Córdova el año pasado y ahora acordó su traspaso al Unionistas de Salamanca en España.

Willy Chatiliez estuvo en el Mundial Sub 20 que se jugó el año pasado en Chile, instancia en la que tuvo pocos minutos. Algo que no le gustó al futbolista por lo que criticó duramente al DT Nicolás Córdova.

“Sentía que podía aportar más al equipo si hubiese tenido más oportunidades, más minutos. Fue una decepción por parte del cuerpo técnico, no es primera vez que me pasa, ya me pasó en el Sudamericano de tener esa decepción y no haber jugado lo que uno esperaba. Que se repita otra vez, es grande la decepción”, señaló tras el evento.

Además contó que con Córdova “por desgracia ni siquiera intercambiamos palabras, creo que es más de ellos de acercarse al jugador y dar una explicación. Lamentablemente ni siquiera decidieron explicarse, entonces eso demuestra el interés que tienen conmigo”.

Chatiliez junto a la Sub 20 el año pasado

Chatiliez se va del Huesca para jugar en tercera división de España

Chatiliez estaba el Huesca de España y desde ahí saltó al Mundial Sub 20. Un club en el que estuvo tres años antes de ser traspasado al Unionistas de Salamanca, su nuevo club.

Chatiliez dijo adió en redes de su ex club. “Hoy toca despedirme de lo que ha sido mi casa durante los últimos tres años. Ha sido un orgullo poder vestir esta camiseta y poder cumplir unos de mis sueños debutando y marcando en segunda división”, expresó.

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“Me llevo un gran recuerdo de esta ciudad y de todos los momentos inolvidables que hemos vivido durante este tiempo. Estoy seguro que pronto nos volveremos a ver”, apuntó.

Su nuevo club milita en la tercera división de España y tiene la misión de no sufrir con el descenso, considerando que la temporada pasada quedó 15° entre 20 equipos en su zona.

Al presentarlo, destacan que “Chatiliez acumula 7 partidos en Segunda División, logrando anotar un tanto. Además ha disputado 5 encuentros de Copa del Rey”.

También indican que fue “internacional con Chile Sub 20 en nueve ocasiones, participó con su selección en el Mundial Sub 20, disputado en 2025”.