Dos titulares del Cacique se vieron involucrados en una acción de juega que por suerte no pasó a mayores pensando en el Superclásico 200 ante la U de este domingo.

Colo Colo sigue con su preparación pensando en el Superclásico 200 ante Universidad de Chile. Los albos jugarán este domingo un duelo clave en sus aspiraciones por ser campeón, sobre todo luego de que los azules acortaran a diez los puntos de distancia en la parte alta.

Por lo mismo, los entrenamientos al mando de Fernando Ortiz por estos días en el Estadio Monumental se están viviendo con todo, aunque eso se traduzca en una que otra entrada fuerte a un compañero.

Así quedó demostrado en esta jornada de miércoles, donde dos titulares para el Tano se vieron involucrados en una acción de fútbol que dejó a ambos por varios segundos algo adoloridos.

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Joaquín Sosa le entra con todo a Javier Correa en la práctica de Colo Colo

De acuerdo a información entregada en ADN Radio, en los minutos finales del entrenamiento de hoy Joaquín Sosa realizó una entrada a destiempo contra Javier Correa, donde ambos quedaron bastante maltrechos.

Por suerte, tanto el argentino como el uruguayo se pusieron de pie y se reincorporaron después de algunos segundos. Luego un apretón de manos, la práctica pudo seguir, con ambos siendo parte de los trabajos de Fernando Ortiz.

Joaquín Sosa le dio una probadita a Javier Correa de como piensa jugar el domingo ante la U. | Foto: Colo Colo.

Una muestra de que en el Monumental se está trabajando con todo con tal de estirar su ventaja respecto a la U este domingo. El ganar en el Estadio Nacional puede ser un paso gigantesco en las aspiraciones albas de gritar campeón en unas fechas más.

¿Cuándo jugará Colo Colo ante Universidad de Chile?

El choque entre albos y azules está programado para este domingo 23 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Nacional. Este compromiso será válido por la fecha 20 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis