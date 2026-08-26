El zaguero uruguayo de Colo Colo demostró la buena onda que hay en el camarín del Popular con una imagen muy curiosa.

Javier Correa está en el ojo del huracán luego de que Universidad de Chile lo denunciara ante la ANFP por haber festejado el triunfo de Colo Colo en el Superclásico con un gesto polémico.

Un asunto que seguramente dará que hablar durante toda la semana, hasta que el Tribunal decida la próxima semana lo que va a suceder con el delantero de los albos.

Mientras eso se determina, en los albos se dividen en dos grupos. Los reservas están enfocados en el duelo de este miércoles, por Copa Chile, ante Unión Española.

En tanto, los titulares siguen entrenando con la mente puesta en Audax Italiano, partido que se jugará el domingo por el torneo y donde esperan mantener la racha positiva.

Correa viene de ser figura en el Superclásico (Imagen: Patricio Lepin @patriciografia)

Sosa agarra para la palanca a Javier Correa

Prácticas que son muy distendidas, por lo que se pudo apreciar en las redes sociales del defensor Joaquín Sosa, que grabó a Correa haciendo pesas.

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Claro que no fue una imagen normal, ya que lo subió al columpio al ocupar un filtro en el que aparece con la cara bastante desfigurada.

“Gym con el brother”, señaló el charrúa en una imagen bastante particular de quien fue hace pocos días la figura del Superclásico.

La imagen de Correa que subió Sosa

Sosa acostumbra a tirar la talla con sus compañeros. A Leandro Hernández, en Instagram, también lo molestó por sus rasgos asiáticos.

El posteo de Sosa a Leandro Hernández

Imágenes que demuestran la buena onda que impera en el camarín de Colo Colo, donde la estrella 35 parece estar más cerca que nunca.