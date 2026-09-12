El histórico ídolo de Colo Colo recordó a su esposa y reveló la decisión que tomó tras uno de los momentos más difíciles de su vida.

Carlos Caszely mostró una de sus facetas más personales al recordar a su fallecida esposa, María de los Ángeles Guerra, y revelar la promesa que realizó después de su partida.

El histórico goleador e ídolo de Colo Colo participó en el programa Entre broma y broma, conducido por Luis Slimming, donde habló sobre el complejo proceso de duelo que ha enfrentado desde la muerte de su compañera en febrero de 2022 producto de un cáncer.

“Fui un hombre, como digo siempre, inmensamente rico y feliz desde que nací hasta el 22 de febrero de 2022. Ahí ha sido duro para mí”, reconoció el Chino.

Carlos Caszely recordó el duro duelo por la muerte de María de los Ángeles Guerra – captura Entre Broma y Broma

La promesa de Caszely a María de los Ángeles

Caszely recordó que ambos pololearon durante 11 meses antes de casarse y posteriormente partieron juntos a España. “Nos tomamos de la mano y no nos soltamos nunca más. Ella fue la matriarca de la familia, la capitana de mi equipo”, expresó.

El exdelantero también reveló una decisión que tomó tras la muerte de su esposa y que mantiene hasta hoy: no volver a apoyar públicamente a candidatos políticos ni hablar de política en los medios de comunicación.

“Le prometí a María de los Ángeles nunca más… ¡Nunca más, nunca más, pero nunca más apoyar a ningún candidato!”, afirmó.

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Caszely explicó que su determinación nació por lo ocurrido después del fallecimiento de su esposa. “Yo apoyé a mucha gente viajando, apoyándolos, dando mi conocimiento y, cuando falleció María de los Ángeles, que es el peor dolor que tengo en mi vida, ¡nadie, pero nadie me llamó! Ni siquiera un llamado telefónico”, relató.

El histórico goleador cerró asegurando que actualmente su prioridad es mantenerse alejado de ese mundo y disfrutar de su vida con tranquilidad.

En resumen…