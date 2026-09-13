No se vio en TV: Triple H celebra campeonato mundial de Stephanie Vaquer en la WWE

La primera chilena en la WWE logró el título femenino en Chile y superó a Liv Morgan en un Santander Arena repleto.

No está soñando, es verdad: Chile tiene una nueva campeona en la WWE. Así como lo lee, la representante nacional Stephanie Vaquer logró hacer historia y constipó el Campeonato Mundial Femenino en el Santander Arena.

La oriunda de San Fernando saltó al ring representando a la huasa chilena y ahora doblegó a Liv Morgan en el duelo más esperado de la jornada en Chile. Stephanie superó a su rival finisher “Vaquer Inferno” y tras la cuenta de tres desató los festejos en todo el recinto.

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Es que en el retorno de la WWE a Chile, se sumó que Vaquer consiguió por segunda vez el máximo título de su categoría. Lo que hasta fue celebrado por Triple H.

“Historia hecha en Santiago esta noche. ¡¡¡La propia Stephanie Vaquer de Chile es la NUEVA campeona mundial femenina!!!”, detalló en sus redes Paul Levesque. Incluso compartió el momento en que realizó la última llave y consiguió la cuenta de tres.

Stephanie Vaquer festejó nuevo título en la WWE

La conquista de la luchadora chilena de inmediato se transformó en tendencia. En la gira de la WWE por Sudamerica se ubicó entre las más aplaudidas y su gran nivel lo confirmó este sábado con un nuevo triunfo en el ring.

Por lo mismo, decidió festejarlo con su gente y dejó un potente mensaje en redes sociales. “Hicimos posible lo imposible y, una vez más, hicimos historia”, indicó.

“12 de septiembre de 2026. WWE Women’s World Champion. Santiago de Chile”, complementó “La Primera” para enmarcar una noche que difícilmente podrán olvidar. Publicación que superó los 137 mil me gusta solo en Instagram.