En una jornada donde se sumaron dos preseas doradas, la representación nacional comienza a plantar bandera en la competencia que se realiza en Rosario.

Luego de tres jornadas de competencia en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, comenzaron a caer las medallas para el Team Chile y por cantidad. Luego que el domingo llegaran las primeras cuatro preseas, este lunes, la cifra fue en aumento.

Tanto así que nuestro país ya suma sus dos primeros oros, con Catalina Vidaurre en la competencia femenina del Mountain Bike, y el inédito primer puesto que conquistó Angel Inostroza en eSports donde derrotó al representante local.

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Las medallas para Chile en día 3 de Juegos Suramericanos

Recordemos que en el ciclismo cross country, además del oro de Vidaurre se obtuvo medalla de plata por parte de Florencia Monsalvez, pero además hubo dos segundos puesto en esta jornada, con la posta 4×100 metros combinados de la natación con Elías Ardiles, Luis Toledo, Edhy Vargas y Mariano Lazzerini, que ya suma tres preseas, y Catalina Lorca en el patinaje de velocidad (1.000 metros)

Este lunes también hubo cuatro bronces. Gabriel Reyes en patín carrera masculino, Leopoldo Alarcón en la competencia de florete (esgrima), más un par en natación, con el mencionado Lazzerini en 200 metros pecho e Inés Marín, en 200 metros libre.

Luego de tres jornadas de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el Team Chile acumula un total de 14 medallas, con dos oros, cuatro platas y ocho bronces. Actualmente se ubica en el quinto puesto del medallero, superado por Venezuela, Colombia, Argentina y Brasil.

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¿Cuántas preseas llevamos?

MEDALLAS CANTIDAD DEPORTISTAS Oro 2 Catalina Vidaurre (Mountain Bike), Ángel Inostroza (eSports) Plata 4 Florencia Monsalvez (Mountain Bike), Macarena García (Halterofilia/49 kgs.), Catalina Lorca (Patinaje en velocidad/1.000 metros), Natación (posta 4×100 combinados) Bronce 8 Kristel Köbrich (Natación/800 metros libre), Mariano Lazzerini (Natación/100 metros pecho y 200 metros pecho), Gabriel Reyes (Patinaje en velocidad/1.000 metros), Arantza Inostroza (Esgrima/Florete), Katina Proestakis (Esgrima/Florete), Leopoldo Alarcón (Esgrima/Florete), Inés Marín (Natación/200 metros libre)

En síntesis