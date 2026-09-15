La última fecha del Circuito Nacional de Snowkite reunió a deportistas de siete países en Nevados de Chillán.

La temporada de invierno tuvo un espectacular cierre en Nevados de Chillán. El Ride the Volcano 2026 puso punto final al Circuito Nacional de Snowkite con dos jornadas que reunieron a deportistas profesionales y amateurs provenientes de siete nacionalidades.

Representantes de Chile, Perú, Brasil, Argentina, Estados Unidos, República Checa y Bélgica llegaron hasta la montaña para participar de un evento que también contó con la presencia de figuras como Pangal Andrade.

Ian Frohlich ganó la última fecha y Diego Concha se coronó campeón nacional.

Ride the Volcano 2026 definió a sus campeones

La principal prueba fue el Ride the Volcano, una exigente carrera que obligó a los participantes a combinar randonnée, ascenso impulsado por un kite y descenso mediante esquí o snowboard.

Ian Frohlich se quedó con el primer lugar de la fecha, mientras Diego Concha terminó segundo y Sebastian Roman completó el podio.

Sin embargo, al tratarse de la última jornada del circuito, también llegó el momento de conocer al gran campeón de la temporada. Tras sumar los resultados obtenidos durante el invierno, Diego Concha se coronó campeón nacional 2026, seguido por José Luis Vidaurre e Ian Frohlich.

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“Fue un excelente fin de semana, con deportistas de distintos países, ambiente familiar y mucho compañerismo”, destacó Giorgio Caiozzi, director de Snowkite Chile.

El snowkite utiliza un kite y la fuerza del viento para permitir que los deportistas se desplacen sobre la nieve con esquís o snowboard. Incluso permite remontar pendientes aprovechando el viento como propulsión, ofreciendo una manera diferente de recorrer la montaña.

El evento fue organizado por Snowkite Chile junto a Nevados de Chillán, cerrando así una nueva temporada de la disciplina en el país.

En resumen…

Ride the Volcano 2026 cerró el Circuito Nacional de Snowkite en Nevados de Chillán.

cerró el Circuito Nacional de Snowkite en Nevados de Chillán. Ian Frohlich ganó la última fecha y Diego Concha se coronó campeón nacional.

ganó la última fecha y se coronó campeón nacional. Participaron deportistas de siete países, además de figuras como Pangal Andrade.