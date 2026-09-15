La luchadora chilena repasó los sacrificios y consejos familiares que marcaron su camino hasta conquistar nuevamente el título mundial de WWE.

Stephanie Vaquer atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. La luchadora chilena derrotó a Liv Morgan en Santiago y conquistó por segunda vez el Campeonato Mundial Femenino de WWE.

En conversación con el humorista Ignacio Socías, Vaquer habló sobre todo lo que existe detrás de sus presentaciones y recordó uno de los consejos que recibe de su padre antes de subir al ring.

“Mi papá siempre me dice: ‘Respira tres veces, trata de no pensar en nada”, reveló. Una tarea que no siempre resulta sencilla, ya que en esos segundos reconoce que suele recordar “todo lo que sufrí para llegar” hasta ese momento.

Stephanie Vaquer abre su corazón tras tocar la gloria en WWE.

Stephanie Vaquer revela cómo construyó su personaje en WWE

Una de las confesiones más llamativas estuvo relacionada con la personalidad que muestra frente al público. Contrario a lo que podría pensarse dentro de un espectáculo como WWE, la chilena aseguró que nunca diseñó un personaje específico.

“Desde que empecé en lucha libre, lo único que pensaba era ser buena en el ring. Yo nunca planeé mi personaje”, explicó.

Con el paso de los años encontró la fórmula que terminó acompañando su ascenso: “Me di cuenta de que no necesito un personaje, voy a ser yo”.

ver también No se vio en TV: Triple H celebra campeonato mundial de Stephanie Vaquer en la WWE

Vaquer también abordó los sacrificios que existen detrás del espectáculo, especialmente por los constantes viajes, el cansancio y la exigencia física.

“La lucha libre es un deporte muy mal entendido. Es deporte con espectáculo. Los golpes duelen igual”, aseguró.

Entre sus recuerdos más importantes aparece precisamente su primera coronación mundial, que tuvo un componente familiar especial: su padre pudo verla luchar en vivo por primera vez justo el día de su cumpleaños.

“Fue espectacular”, recordó la actual campeona, quien sigue consolidando su nombre como una de las grandes figuras chilenas dentro de WWE.

En resumen…