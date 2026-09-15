La ciclista nacional sumó la tercera medalla dorada para el país, en una impecable carrera. Le sacó 12 segundos de ventaja a su escolta.

Aranza Villalón respondió a sus pergaminos y se alzó como la triunfadora de una nueva jornada en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La ciclista chilena se alzó la medalla de oro en Argentina, sumando la tercera presea dorada para los nuestros.

La chilena voló en la contrarreloj de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, sacándo amplia ventaja a su escolta. “La múltiple medallista panamericana completó la crono en 47:35.04, superando por más de 12 segundos a su escolta”, informó el Team Chile.

Además, su compatriota, Catalina Soto, fue quinta, destacando también en la largada de una carrera en Rafaela, Argentina. Villalón se suma a las medallas doradas de Catalina Vidaurre y Ángel Inostroza, en el Team Chile.

Lo que viene para Aranza Villalón

Aranza Villalón se llenó de aplausos tras lograr la tercera medalla de oro para el Team Chile en los Juegos Suramericanos 2026. La ciclista tiene más desafíos por delante, luego de ganar la carrera donde antes obtuvo bronce en Santiago 2023.

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Como la talentosa ciclista nacional no sabe de imposibles, ahora irá por más en su aventura en el torneo. Villalón competirá en tres pruebas más, siendo este 18 de septiembre la primera de ellas, en la Prueba de Fondo.

Tras eso, el 20 de septiembre viene la Persecución por Equipos y el 23 de septiembre la competencia Madison. Los juegos Suramericanos finalizan el 26 de este mes, en Argentina.

Aranza Villalón / Foto: Sebastián Mirada Team Chile.

“Muy feliz de estar aquí, viviendo nuevamente la experiencia de unos Juegos Suramericanos. Orgullosa y agradecida de poder representar a mi país una vez más, y muy motivada para dar lo mejor de mí en cada competencia”, dijo la deportista al arribar al torneo.