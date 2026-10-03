Los Cóndores tienen un debut triunfal y vencen a Hong Kong en el World Rugby Challenger M20

La selección venció a los asiáticos por 83-19 en el torneo internacional que se está disputado en el Centro de Alto Rendimiento de La Reina

El estreno del World Rugby U20 Challenger Santiago 2026 no pudo tener un mejor cierre en el Centro de Alto Rendimiento del Rugby (CARR) de La Reina. Ante una concurrida asistencia que estrenó las flamantes graderías e instalaciones del recinto en el Parque Mahuida, la selección chilena hizo valer su localía en el partido estelar de la jornada y superó con autoridad a Hong Kong China por el Grupo A, firmando un arranque victorioso que ilusiona a la fanaticada nacional en la cita planetaria.

Los Cóndores juveniles mostraron sus credenciales con un juego solidísimo en su fase ofensiva, en el scrum, en el line out, en los pases y jugando bien con el pie. En definitiva, un equipo muy aguerrido, toda una impronta que se hereda del seleccionado adulto.

Debido a la intensidad de los truenos en la jornada nocturna del viernes, el enfrentamiento fue suspendido para resguardar la integridad de los jugadores. Reanudado el match, los locales siguieron afectando las líneas del rival, consolidando un 83-19 que los dejó con grandes sensaciones.

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Otros duelos del World Rugby Challenger M20

La jornada arrancó a primera hora con un electrizante cruce entre Rumania y Brasil. Un certero contragolpe de los europeos, a cinco minutos del final, selló el 27-26 definitivo.

En el segundo turno, Canadá exhibió credenciales de candidato al aplastar a Namibia por un abultado 95-6. Bélgica y Portugal, en tanto, protagonizaron un disputado duelo de fuerzas parejas. Aunque el conjunto luso sorprendió al ponerse arriba 15-14 en el segundo tiempo con un lucido try, la escuadra belga aprovechó una falla en la línea del ingoal para dar vuelta la cuenta y abrochar el 22-15 final mediante un certero tiro de penal en los minutos finales.

La acción de la fase de grupos del World Rugby U20 Challenger continuará este próximo miércoles 7 de octubre, fecha en que Los Cóndores M20 saldrán nuevamente a la cancha del CARR a las 19:00 horas para medirse frente al exigente combinado de Rumania.