Pese al ninguneo de Nicolás Córdova, el delantero recalcó que está disponible para vestir la camiseta de la selección chilena.

La selección chilena llora por un delantero centro que pueda acabar con la sequía goleadora del equipo. Lo que se ha reflejado en la fecha FIFA de septiembre y octubre, donde el equipo nacional no ha podido ser eficaz en el arco rival.

Nicolás Córdova ha probado diversos nombres pero no encuentra al especialista en el puesto. Incluso recalcó que no llevará a jugadores de avanzada edad. Sin embargo, el mejor delantero del fútbol chileno hizo caso omiso y recalcó que está dispuesto a ponerse la roja de todos.

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Es que mientras algunos se borraron de la nómina y hasta se retiraron de la concentración, Arnaldo Castillo confesó que el sueño por jugar por Chile sigue intacto.

“La selección chilena siempre seduce, porqué no soñar con una nominación”, confesó a TNT Sports tras ser elegido la figura del partido en el triunfo por la revancha ante Concepción.

¿Aló, Córdova? Arnaldo Castillo volvió a marcar y está disponible para la selección

El ariete fue determinante en la llave de Copa Chile y además llegó a su gol 19 en el año. Lo que se ha repetido a lo largo del año con su buen toque, despliegue físico y certero juego aéreo.

Por lo mismo, enfatizó que a sus 29 años está como el vino y disponible para la Roja, incluso por sobre la escuadra de Paraguay que ya lo tuvo en una pre nomina.

“Si me necesita (Nicolás Córdova), con mucho orgullo voy a tomar esa opción. Mis hijas son chilenas, mi esposa es chilena. No puedo estar más agradecido de este país”, recalcó Castillo que además llegó a 34 goles en el elenco de O’Higgins.

Arnaldo Castillo y la ilusión de conseguir un nuevo título con O’Higgins

O’Higgins ahora sigue en carrera en la Copa Chile y en semifinales espera por rival entre Colo Colo y Puerto Montt. Pero además tiene pendiente la final de la Copa de la Liga el próximo 18 de octubre.

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Por lo que se abre el apetito en conseguir un nuevo título para la vitrina celeste. “He pasado momentos muy difíciles. Pero agradezco a Dios y a mi familia que siempre me han apoyado. Ahora somos los primeros semifinalistas de Copa Chile y estamos en la final de la Copa de la Liga”, recalcó Arnaldo.

“Ha sido un gran trabajo del profe, pero queremos seguir y lograr cosas importantes este año”, sentenció el goleador celeste.

En resumen:

Arnaldo Castillo lideró el triunfo de O’Higgins por 2-0 sobre Concepción en la revancha de cuartos de final de Copa Chile.

El delantero de 29 años se ilusiona con un llamado a la selección chilena. “Voy con orgullo”, recalcó.

El próximo rival de O’Higgins en Copa Chile saldrá de la llave entre Colo Colo y Deportes Concepción.