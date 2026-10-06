El ex técnico interino de la selección chilena se refirió a las palabras del DT de la Roja por la polémica salida de Marcelino Núñez.

El entrenador de la selección chilena, Nicolás Córdova, habló en la antesala del amistoso de este martes ante México en Los Ángeles, y como era de esperar, fue consultado por la polémica salida de Marcelino Núñez de la concentración de la Roja.

“Aparecieron muchas versiones. Él, por un tema personal, tomó la decisión de dejar la convocatoria. Yo me enteré el día después del partido con Estados Unidos en la mañana y nos fuimos a entrenar. Él entrenó y a la vuelta decidió quedarse para poder irse a Inglaterra y nosotros viajamos para acá”, partió diciendo el DT sobre el tema.

“No tengo mucho que añadir, porque fue una decisión netamente personal determinada por los motivos que él tendrá que explicar. No tengo yo que explicar decisiones de otras personas“, agregó Córdova.

ver también Marcos González quiere a Gustavo Álverez como el nuevo DT de la Roja: “Es parecido a Bielsa y Sampaoli”

César Vaccia apoya a Nicolás Córdova y cuestiona a Marcelino Núñez

Las palabras de Córdova fueron cuestionadas, porque no quiso explicar en profundidad el conflicto. Pese a ello, recibió el respaldo de César Vaccia, quien también fue DT interino de la Roja, misma función que cumple el ex volante.

Vaccia, que estuvo a cargo de la Selección en 2002, señaló que Marcelino Núñez tiene que dar la cara y contar su versión, ya que el mediocampista de Ipswich Town tomó la decisión de abandonar al equipo nacional.

“Yo creo que está bien. Lo que él diga en relación a una situación, en este caso la de Marcelino, van a interpretarla de diferentes maneras y van a poner de víctima a Marcelino, o van a… o victimario, en este caso, a Nicolás”, dijo el ex técnico de la U a RedGol.

“Yo creo que aquí el que tiene que explicar y decir lo que realmente pasó y los descargos y por qué tomó esa decisión, tiene que ser Marcelino. Él es una persona grande ya, es un un tipo que tiene opinión y que si tomó esa decisión, bueno, que se haga responsable“, cerró Vaccia.

Por ahora, Marcelino Núñez no dio a conocer su versión y partió directo a Inglaterra para sumarse a los trabajos del equipo de la Premier League.

ver también Nicolás Córdova rompe el silencio por la salida de Marcelino Núñez en la Roja: “No explico decisiones de otros”

¿Cuándo y a qué hora es el partido amistoso de Chile vs México?

El tercer y último partido amistoso de la selección chilena en su gira por América del Norte será este martes 6 de octubre, cuando a partir de las 23:30 horas de Chile se mida ante México, en el estadio Los Angeles Memorial Coliseum de Estados Unidos.