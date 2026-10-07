El portero se vuelve trascendental en arco de la selección, donde revela su total compromiso con la camiseta de Chile.

La selección chilena cerró una polémica gira por Norteamérica con un triunfo por un marcador de 2-0 contra la selección de México, que levanta la moral de los jugadores.

Luego de graves problemas en la interna, como la salida con escándalo de Marcelino Núñez de la concentración de la Roja, se conocieron varias versiones para bajar el golpe.

Ahora apareció un sincero mensaje de Lawrence Vigouroux para explicar su emoción por vestir la camiseta de la selección, aunque para algunos suena como un palo para un marginado.

Lawrence Vigouroux saca la voz por su compromiso con Chile. Foto: Julio Diaz/Photosport

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Vigouroux se consagra como titular y está feliz en la Roja

Lawrence Vigouroux se consagró como el arquero titular de la selección chilena, luego de que el técnico Nicolás Córdova lo utilizó en los tres amistosos como titular en la portería.

Por lo mismo, mandó un mensaje, que puede tener doble interpretación, pero done el golero explica su emoción de venir siempre a la Roja: “Un gran honor sin importar en qué parte del mundo estemos”.

Eso no es todo, porque además agregó que jugar estos partidos siempre es “un privilegio representar al país”, dejando en claro su compromiso con el país pase lo qu pase.

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