El DT que tenía el Cacique cuando el Rey debutó profesionalmente se refirió a la negociación que Vidal debe tener para quedarse en el club. ¡No tiene ninguna duda y se apegó sólo a la temporada 2026 del "23!

Uno de los temas que urge resolver en Colo Colo es el contrato de Arturo Vidal, que finaliza en diciembre de 2026. Aunque la directiva de Blanco y Negro ya manifestó que la prioridad es definir la continuidad de Fernando Ortiz, director técnico del plantel estelar.

Vidal ya ha manifestado en muchas ocasiones, de una u otra manera, que no le genera comodidad este contexto. Y sobre eso habló Marcelo Espina, quien era el DT de los albos cuando el Rey se estrenó profesionalmente en ese empate 2-2 vs Deportes Melipilla.

“Tengo un cariño especial por Arturo. Siempre ha sido muy gentil conmigo. Las pocas veces que me comunico con él me atiende al toque. Mensajea al toque y la verdad que eso lo valoro un montón. Son pocas las veces. A mí no me gusta entrometerme ni molestar en ese tipo de casos”, aseguró Espina en Sin Codigol.

Marcelo Espina fue gerente deportivo de Blanco y Negro. (Javier Torres/Photosport).

“Lo de Arturo para mí no debiera generar tanta polémica. Además de todo lo que significa, la capitanía, la representatividad que tiene, Arturo jugó. Y jugó bien”, introdujo el Calamar antes de dar su veredicto respecto al nuevo vínculo del exjugador del Bayern Múnich y el Barcelona en los albos.

Espina agregó que “entonces si un jugador juega, juega bien. Y además a eso le agregas la representatividad que tiene, el peso de su personalidad, no debiera generar mucha discusión respecto de si se tiene que renovar o no”. En el caso del Cabezón, no hay dudas en torno al King.

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Espina pide la renovación de contrato con Arturo Vidal en Colo Colo

Para Espina, queda claro que Arturo Vidal se merece un nuevo contrato con Colo Colo, algo que todavía está en la nebulosa. “Me parece que el broche de oro sería alguna linda renovación. Por la cantidad de años que se podría hacer”, expuso el otrora gerente deportivo de Blanco y Negro.

“Después darle un broche a su carrera. Mejor que eso, a su exitosísima carrera. Y no lo digo porque es Arturo, por la carrera que tuvo y por lo que significó para Colo Colo”, apuntó también el otrora volante del Cacique, donde fue capitán y un referente.

Arturo Vidal con el trofeo de campeón de Colo Colo. (Andres Pina/Photosport).

Añadió más contexto a su opinión. “Sobre todo por lo que significó para la historia del fútbol chileno, si no porque jugó. O sea, jugó, juega regularmente y que tiene buen rendimiento, no debiera generar mucha discusión”, sentenció Espina. Habrá que ver si la directiva de ByN piensa igual.