Las cuentas oficiales del Cacique revelaron los dichos del "Tano" a sus futbolistas antes del duelo con Ñublense donde conquistaron su estrella número 35.

En Colo Colo siguen los festejos por la obtención de su estrella número 35, y a través de sus canales oficiales revelaron un intimo momento donde su entrenador Fernando Ortiz le entregó una emotiva charla a su plantel previo al duelo con Ñublense donde se coronaron campeones.

El Tano necesitó menos de dos minutos para recordarle a sus jugadores el camino que atravesaron para estar ad portas del título, desde la dolorosa derrota en Valparaíso por 3-1 ante Deportes Limache hasta ese momento antes de tocar la gloria.

“Depende de nosotros 100% siempre. Sabemos que no hemos logrado nada pero a la vez imaginamos una situación que es inolvidable. Para que eso llegue a suceder, salgan de ese confort y luchen como lucharon hasta lo que nos trajo hasta acá“, es lo primero que expresa Ortiz.

En esa línea, el DT de Colo Colo les menciona “la humildad, el sacrificio, sacarse la chucha (sic). Hoy es la chance, hoy es el día, mañana no sabemos qué va a pasar. Hoy es el día, hoy tenemos que estar metidos al 100%, para tener esa ilusión que ya creamos con esto”.

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La charla viral de Ortiz previo a ser campeón con Colo Colo

Junto con reiterarle a los jugadores que “la tenemos (la chance) en nuestras manos”, el Tano les dejó muy en claro en esa previa que “¡yo quiero salir con la copa en la puta mano! ¿Está claro?“, para luego recordarles el pésimo inicio de campaña que tuvieron.

“Del minuto 0 al 95 entremos con la misma humildad que nos caracterizó desde el momento que entramos la primera fecha, que nos comimos ese pijazo (sic) del 3 a 1, a tener la copa en la mano. Desde el minuto 0 al 95 somos el mejor equipo de Chile”, les recalcaba Ortiz.

El momento se cerró con un aplauso cerrado de los futbolistas antes de entrar a la cancha del Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún. Un momento que ya suma más de 30 mil visualizaciones en YouTube, otras 490 mil en Instagram y 22 mil más en X. Viral.

¿Cuándo juegan los albos?

Por la jornada 28 del Campeonato Nacional, Colo Colo recibirá en el Estadio Monumental a la Universidad Católica, este domingo 22 de noviembre desde las 18:00 horas.

En síntesis