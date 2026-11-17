El Coca anticipa el partido del domingo, donde el Cacique puede ser juez entre la U y la UC en la pelea por el Chile 2.

Colo Colo ya logró el objetivo y ganó el título de la Liga de Primera, por lo que juega los tres partidos que le restan del torneo sin ninguna presión.

El próximo desafío que tiene el Cacique es un partido grande, ya que se medirá ante Universidad Cataólica en el estadio Monumental, donde jugará por primera vez como flamante nuevo campeón del torneo nacional.

El encuentro tiene “morbo”, ya que los albos no se juegan nada y los cruzados pelean el Chile 2 palmo a palmo con Universidad de Chile, por ende, hay seguidores colocolinos que no ven con malos ojos perder con la UC y así complicar a la U.

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Coca Mendoza zanja la discusión sobre lo que tiene que hacer Colo Colo en el clásico ante la UC

Para analizar el partido que marca la fecha 28 de la Liga de Primera en RedGol llamamos a Gabriel Mendoza, referente de Colo Colo, quien analizó abiertamente la opción de “perjudicar” a la U con una derrota ante la UC en el clásico.

“Uno como hincha quisiera eso, pero cuando entras a la cancha se te olvidan todas esas cuestiones. Como hincha uno piensa mal y dice: ‘No nos juguemos la vida, que pase lo que tenga que pasar, y ojalá los innombrables no estén en el Chile 2 y los cruzados vayan a la Libertadores’“, partió diciendo el Coca.

Colo Colo le ganó en la ida a la UC en el Claro Arena. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Cuando entras a la cancha, con nuestro estadio, con nuestra gente y el ambiente que va a estar maravilloso, se te olvida todo y tienes que entrar a ganar como siempre. Además, recuerda mucho lo de la Libertadores del 91, que salimos campeones, la Católica quiso jugar, no quisieron suspender, y le pasamos cuatro”, completó Mendoza.

Gabriel Mendoza no anda con chicas y apuesta por una victoria de Colo Colo ante Universidad Católica en el clásico del domingo.

En síntesis

Colo Colo ganó el título de la Liga de Primera y enfrenta a Universidad Católica.

ganó el título de la y enfrenta a Universidad Católica. Gabriel Mendoza analizó el clásico de la fecha 28 en el estadio Monumental.

analizó el clásico de la en el estadio Monumental. Universidad Católica disputa el cupo Chile 2 junto a Universidad de Chile.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad Católica por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad Católica por la fecha 28 de la Liga de Primera se jugará este domingo 22 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera