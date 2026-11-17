Desde el cuadro argentino, que atraviesa una importante crisis económica, advirtieron que si antes del martes 24 de noviembre no hay un ofrecimiento del Cacique, el "Tigre" partirá de Chile.

Uno de los tantos futbolistas que termina su contrato con Colo Colo al finalizar la presente temporada es el delantero argentino Maximiliano Romero, y si el Cacique lo quiere retener en sus filas deberá desembolsar poco más de US$1,5 millones de dólares.

Ante la tardanza desde la dirigencia de Blanco y Negro por definir qué ocurrirá con el plantel de cara al 2027, desde el club dueño de su pase, Argentinos Juniors, comenzaron a meter presión para que les den una respuesta de si van a comprar la ficha o no.

Según indicaron desde el cuadro trasandino a AS Chile, “Colo Colo tiene la prioridad hasta el 24 de noviembre“, y en caso de que finalmente no adquieran el pase de Romero, “tenemos ofertas de Arabia Saudita y Brasil… A él le ha ido bien”.

Recordemos que Argentinos Juniors atraviesa una severa crisis económica, donde a sus futbolistas, como el arquero Brayan Cortés le deben cuatro meses de sueldo, y a otros como el delantero Iván Morales, no le pagan hace ocho meses, según reveló el periodista Flavio Azzaro.

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Argentinos Juniors presiona a Colo Colo por Maxi Romero

A comienzos del presente año, los albos consiguieron el préstamo del oriundo de Loma Hermosa por toda la temporada, luego de un semestre positivo en O’Higgins. Llegó para ocupar el lugar que dejó la decepción uruguaya Salomón Rodríguez.

Si bien Romero debió pelear el puesto de titular en el ataque de Colo Colo con el goleador y referente Javier Correa, supo hacerse un espacio y en aportó con su cuota tanto en Liga de Primera como en Copa Chile, donde hoy es el máximo artillero.

En total durante el 2026, el Tigre disputó un total de 2.425 minutos en cancha durante 38 encuentros entre todos los torneos locales, donde registra 17 goles y tres asistencias, además de recibir una tarjeta amarilla.

¿Cuándo juegan los albos?

Por la jornada 28 del Campeonato Nacional, Colo Colo recibirá en el Estadio Monumental a la Universidad Católica, este domingo 22 de noviembre desde las 18:00 horas.

En síntesis