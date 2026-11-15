Pronósticos Alemania vs Países Bajos: los alemanes están obligados a ganar

Los mejores pronósticos de Alemania vs Países Bajos, por la UEFA Nations League 2026/27. Análisis, cuotas y apuestas para este partido.

Estos son los mejores pronósticos de Alemania vs Países Bajos para el esperado choque de la UEFA Nations League. El partido, válido por la última jornada del Grupo 2 de la Liga A, se disputará este lunes 16 de noviembre en Berlín, a las 16:45 horas (hora de Chile).

Los locales necesitan ganar si o si para avanzar a la siguiente ronda y, si empatan, deberán esperar a que Grecia caiga con Serbia, seleccionado que perdió sus cinco encuentros en el certamen.

Nuestros picks Pronósticos: Alemania vs Países Bajos Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico Ambos equipos anotarán: Sí + Total de goles: Menos de 4.5 Esta combinación se cumplió en cuatro de los últimos cinco partidos de Países Bajos en la Nations League y en cuatro de sus recientes cinco duelos ante Alemania, respaldando su atractivo. 1xbet 2.33 Pronóstico Resultado del partido: Empate El reciente empate en Ámsterdam refleja la paridad entre ambas selecciones. Alemania necesita ganar, pero Países Bajos llega fortalecido tras golear 7-0 a Grecia, por lo que se espera un duelo equilibrado. 1xbet 4.20 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Alemania vs Países Bajos

Alemania ha ganado siete de sus últimos 11 partidos oficiales en casa, promediando 2.91 goles a favor por encuentro.

ha ganado siete de sus últimos 11 partidos oficiales en casa, promediando 2.91 goles a favor por encuentro. Países Bajos solo registra una derrota en sus últimas 10 salidas oficiales como visitante.

solo registra una derrota en sus últimas 10 salidas oficiales como visitante. El último enfrentamiento entre ambas selecciones terminó en un reñido empate 1-1 hace poco más de un mes.

Cuotas 1X2 Cuotas: Alemania vs Países Bajos Cuotas ofrecidas por 1xBet Alemania 1.90 1XBET Empate 4.20 1XBET Países Bajos 3.74 1XBET Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Alemania vs Países Bajos

La Die Mannschaft, ahora bajo el mando de Jurgen Klopp, busca consolidar su estilo. Viene de superar a Serbia por 3-1, está empatado en puntos con Grecia pero en los duelos directos fue superado, por lo que necesita vencer si o si a Países Bajos para avanzar a los cuartos de final.

Por su parte, la Oranje de Xavi Hernández llega invicta en este ciclo, y con un contundente 7-0 sobre Grecia. Con el pase a cuartos conseguido, tendrá mayor tranquilidad ante una Alemania obligada.

Nuestra apuesta segura: Ambos equipos anotan y Menos de 4.5 goles

Esta tendencia se registró en cuatro de los cinco partidos de La Oranje en la Nations League y en cuatro de los últimos cinco enfrentamientos ante los alemanes.

Esta cuota ofrece un retorno sólido considerando el historial reciente de ambos equipos.

Apuesta 1 | Ambos equipos anotarán: Si + Total de goles: Menos de 4.5 – 2.33 en 1xbet

Apuesta de valor: Resultado del partido: Empate

El nivel entre ambas potencias es sumamente parejo, tal como lo demostró el empate reciente en Ámsterdam. Ninguno querrá ceder terreno en esta última jornada, lo que proyecta un trámite muy disputado en el mediocampo. Los locales necesitan ganar, pero la visita viene de un contundente 7-0 ante Grecia.

Apostar por la igualdad representa una oportunidad estratégica para buscar mayores ganancias, aprovechando una cuota altísima en un choque donde las fuerzas tienden a neutralizarse constantemente.

Apuesta 2 | Resultado del partido: Empate – 4.20 en 1xbet

En caso de buscar alternativas a la hora de cargar tu dinero en las plataformas, puedes consultar cuáles son las casas de apuestas que aceptan tarjeta de crédito en Chile.

Alineaciones probables en Alemania vs Países Bajos

Alemania: Ter Stegen, Brown, Tah, Schlotterbeck, Treu, Pavlovic, Wirtz, Kimmich, Scherhant, Havertz, Nmecha.

Ter Stegen, Brown, Tah, Schlotterbeck, Treu, Pavlovic, Wirtz, Kimmich, Scherhant, Havertz, Nmecha. Países Bajos: Verbruggen, Dumfries, van de Ven, van Hecke, Timber, Reijnders, de Jong, Koopmeiners, Summerville, Malen, Gakpo.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Alemania vs Países Bajos

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Alemania vs Países Bajos?

Alemania es el favorito por su localía, con un 55% de probabilidades de triunfo, aunque el historial reciente refleja una gran paridad.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El encuentro se jugará en Berlín a las 16:45 horas (hora de Chile) y podrá seguirse a través de las transmisiones oficiales de la Nations League.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La cuota de 4.20 por el empate asoma como la opción de mayor valor, considerando que su último cruce terminó igualado.

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