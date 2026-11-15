El atacante de 28 años, artillero del Sporting Clube de Portugal con 13 goles en 15 partidos, graficó cómo fue el plan del DT chileno durante la visita al estadio Pascual Guerrero en Cali.

A pesar de que la selección chilena sólo complicó a Colombia mediante balones detenidos y casi no tuvo remates al arco defendido por Camilo Vargas, el director técnico Nicolás Córdova sacó una insólita cuenta alegre. Se agarró del fiasco que hizo Ricardo Gareca en la visita a los cafetaleros, que celebraron un expresivo 4-0.

Fue en las Eliminatorias 2026 con el impresentable DT argentino al mando del Equipo de Todos. Aunque en el análisis, Córdova evitó convenientemente hablar de la ausencia del lesionado Luis Díaz, quien fue marginado de esta convocatoria por un desgarro que había sufrido en el Bayern Múnich.

Tampoco se refirió a la lesión de Juan Camilo Hernández, centrodelantero del Real Betis de España. Ni menos aludió a la renovada convocatoria que Néstor Lorenzo confeccionó para este par de duelos amistosos frente a Chile. Pero Córdova prefirió el camino del optimismo.

Luis Suárez persigue a Diego Ulloa en el estadio Pascual Guerrero. (Oswaldo Paez, Vizzorimages/Photosport).

Por el otro lado, el centrodelantero Luis Suárez hizo un análisis del partido, que terminó con triunfo de Colombia gracias a un autogol de Guillermo Maripán. “Un partido duro, complicado, de eliminatorias”, resumió el atacante goleador del Sporting Clube de Portugal.

“Ellos salieron a proponer un fútbol rocoso y complicado. Supimos tener la paciencia. Pudimos tener más goles, pero hay que seguir trabajando para lo que viene”, añadió Suárez, quien le costó a los Leones casi 23 millones de euros. Y suma 13 goles al cabo de 15 partidos en esta campaña.

Una fotografía clara de lo que se ha visto en el cuadro dirigido interinamente por Córdova en los partidos como visitante. Aunque Suárez se enfocó sólo en lo propio. “Todos somos importantes para el profe. Es quien toma las decisiones, nosotros estamos preparados para lo que venga”, aseguró el ariete de 28 años.

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Puerta elogia a la selección chilena de Córdova tras el 1-0 de Colombia: “Compitieron muy bien”

El mediocampista Gustavo Puerta de Colombia también tuvo su opinión del juego que le ganaron por 1-0 a la selección chilena de Nicolás Córdova. “Sabíamos que sería un partido difícil, muy físico”, resumió el volante que milita en el Olympiacos de Grecia.

“Ellos compitieron muy bien, nosotros igual. Hicimos un excelente trabajo, fuimos de menos a más”, agregó Puerta, quien saltó al equipo del Pireo desde el Racing de Santander de España a cambio de unos 15 millones de euros. Y aprovechó de respaldar al argentino Néstor Lorenzo, muy cuestionado en los medios de comunicación.

Para el exjugador del Bayer Leverkusen de Alemania, “la idea del profe cada día se afianza más con todos los jugadores. Es un nuevo proceso, contento con el rendimiento de todo el equipo”. Por lo pronto, el elenco cafetalero afina detalles para visitar a Chile este martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional a contar de las 20 horas.

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