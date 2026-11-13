Sorpresa total causó la información de que desde la ANFP habrían tenido contactos para concretar la vuelta de Marcelo Bielsa a Chile. Sin embargo, no todos están de acuerdo.

De acuerdo a lo informado en Radio ADN, desde Quilín algunos han intentado acercar posiciones, aunque advirtieron que no es fácil. El rosarino salió hace poco de Uruguay y suele tomarse un tiempo para reflexionar antes de embarcarse en nuevos proyectos.

Un ex seleccionado duda de su vuelta

Si bien Marcelo Bielsa es uno de los entrenadores más queridos que ha pasado por la selección chilena, uno que fue dirigido por él y que lo conoce bien, no está del todo convencido de su vuelta a Juan Pinto Durán. De hecho, postula a otro nombre.

“A mí me interesa que venga Manuel Pellegrini. Es una espinita que se tiene que sacar. Creo que él es el indicado, creo que sería como Marcelo Bielsa cuando recién llegó a Chile, que puso un orden distinto al camarín y nos corrigió con profesionalismo. Los más grandes no tuvimos eso en nuestros inicios“, explicó Rodolfo Moya a RedGol.

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Es complicado que el Ingeniero salga de Real Betis en estos momentos, pero Moyita no pierde la esperanza. Asegura que se necesita a alguien de su perfil. “Manuel Pellegrini, genera respeto por lo que ha sido a nivel mundial. El chileno cuando no está el gato, hace fiesta”, remarcó el ex delantero de la U y Colo Colo.

Pese a que Rodolfo Moya sabe que Marcelo Bielsa es un gran entrenador, teme que un regreso no sea al nivel de su primer ciclo. Por esta razón, prefiere que La Roja busque a otros nombres para este cargo.

Bielsa no tuvo éxito en Uruguay. Imagen: Photosport

“Me gusta Bielsa, pero es arriesgado. No siempre son buenas las segundas partes, creo que hoy pueden haber otros técnicos con las mismas características que trajo Marcelo en su momento“, cerró Rodolfo Moya. El Loco estuvo entre 2007 y 2011 en Chile, clasificando a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.