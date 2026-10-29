Marcelo Bielsa es de esos entrenadores que siempre deja un recuerdo imborrable en sus dirigidos. El problema, es que dejó un recuerdo demasiado revelador en Ander Herrera, cuando casi lo ve desnudo. Luego de una muy linda etapa en Chile, la siguiente estación de Bielsa fue en Athletic de Bilbao. A San Mamés arribó a […]

Marcelo Bielsa es de esos entrenadores que siempre deja un recuerdo imborrable en sus dirigidos. El problema, es que dejó un recuerdo demasiado revelador en Ander Herrera, cuando casi lo ve desnudo.

Luego de una muy linda etapa en Chile, la siguiente estación de Bielsa fue en Athletic de Bilbao. A San Mamés arribó a mediados de 2011, quedándose por dos temporadas. En ese periodo llegó a la final de la UEFA Europa League, cayendo contra Atlético de Madrid y a la final de la Copa del Rey, perdiendo contra Barcelona.

La locura de Bielsa en Athletic

Ander Herrera es un histórico jugador español que tuvo a Marcelo Bielsa en Athletic de Bilbao, así como también a otros grandes entrenadores en Manchester United y PSG. Fue pupilo de Louis van Gaal y José Mourinho, entre otros.

“Mou es un técnico de hombres. Proviene de un fútbol que los jugadores no tenían la piel fina. A mí me echó varias broncas delante de todos, después de un partido de la Europa League me dijo delante de todos que había sido un desastre. Al día siguiente nos dimos un abrazo“, indicó Herrera a El Camino de Mario.

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Además del portugués, el actual jugador de Real Zaragoza tuvo especiales palabras para Marcelo Bielsa y su etapa en San Mamés. El ex Boca Juniors destacó la gran obsesión que tiene el rosarino por el fútbol.

“Es un club que tiene grandes valores, le tengo sana envidia sana. Allí tuve a Bielsa cuando yo era muy joven. Es un enfermo a un nivel increíble… Solo sabe hablar de fútbol. Te llamaba en la siesta, a las tres y media de la tarde… no podía esperar una hora“, señaló. Incluso, detalló que el Loco una vez casi deja al descubierto sus partes nobles por hablar de táctica.

Herrera brilló con Bielsa como entrenador. Imagen: Getty

“El día a día era una verdadera locura, pero te hacía jugar de memoria. Una vez nos recibió casi en pelotas, no podía esperar a vestirse, todo porque nos quería explicar una jugada“, cerró Ander Herrera.