El conjunto Xeneize llega con 13 partidos consecutivos sin perder y buscará extender su racha ante River Plate.

El fútbol argentino vivirá uno de los partidos más esperados este fin de semana. Boca Juniors recibirá a River Plate en un nuevo Superclásico, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

El conjunto Xeneize donde milita Carlos Palacios, suma 13 partidos sin perder y viene de vencer a Independiente. River Plate también llega en racha, con cuatro encuentros invicto tras superar a Racing.

El Superclásico argentinotambién se pueden apostar en JugaBet. En Boca Jrs vs. River Plate las cuotas son 2.31 triunfo local, 3.09 el empate y 3.23 el triunfo visitante. Es decir que si apuestas $10.000 a River ganas $23.100 pesos.

El conjunto de Carlos Palacios enfrentará a River este fin de semana en el Superclásico.

¿A qué hora juega Boca Jrs vs. River y dónde ver EN VIVO?

Boca Juniors y River Plate jugarán este domingo 1 de noviembre, desde las 15:00 horas de Chile , en La Bombonera, donde el cuadro Xeneize buscará hacerse fuerte ante su clásico rival.

Podrás ver el Superclásico argentino EN VIVO desde Chile por las señales de ESPN 2 y ESPN 2 HD, además estará disponible a través de Disney+ Premium, previa suscripción al servicio de streaming.

Estos son los canales según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) – 841 (HD)

DTV: 622 (SD) – 1622 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) – 475 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD) – 855 (HD)

MOVISTAR: 482 (SD) – 886 (HD)

TU VES: 510 (HD)

ZAPPING: 42 (HD)

ver también La lujosa jugada de Carlos Palacios en la victoria de Boca Juniors: “La dormí”

Probables formaciones

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa o Alan Velasco.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Aníbal Moreno o Lucas Silva, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

En resumen…