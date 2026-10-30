El fútbol argentino vivirá uno de los partidos más esperados este fin de semana. Boca Juniors recibirá a River Plate en un nuevo Superclásico, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.
El conjunto Xeneize donde milita Carlos Palacios, suma 13 partidos sin perder y viene de vencer a Independiente. River Plate también llega en racha, con cuatro encuentros invicto tras superar a Racing.
El Superclásico argentinotambién se pueden apostar en JugaBet. En Boca Jrs vs. River Plate las cuotas son 2.31 triunfo local, 3.09 el empate y 3.23 el triunfo visitante. Es decir que si apuestas $10.000 a River ganas $23.100 pesos.
El conjunto de Carlos Palacios enfrentará a River este fin de semana en el Superclásico.
¿A qué hora juega Boca Jrs vs. River y dónde ver EN VIVO?
Boca Juniors y River Plate jugarán este domingo 1 de noviembre, desde las 15:00 horas de Chile, en La Bombonera, donde el cuadro Xeneize buscará hacerse fuerte ante su clásico rival.
Podrás ver el Superclásico argentino EN VIVO desde Chile por las señales de ESPN 2 y ESPN 2 HD, además estará disponible a través de Disney+ Premium, previa suscripción al servicio de streaming.
Estos son los canales según tu cableoperador:
ESPN 2
- VTR: 49 (SD) (Stgo) – 841 (HD)
- DTV: 622 (SD) – 1622 (HD)
- ENTEL: 214 (HD)
- CLARO: 175 (SD) – 475 (HD)
- GTD/TELSUR: 84 (SD) – 855 (HD)
- MOVISTAR: 482 (SD) – 886 (HD)
- TU VES: 510 (HD)
- ZAPPING: 42 (HD)
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Probables formaciones
- Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa o Alan Velasco.
- River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Aníbal Moreno o Lucas Silva, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.
En resumen…
- Partido: Boca Juniors vs. River Plate.
- Fecha y hora: domingo 1 de noviembre, a las 15:00 horas de Chile.
- TV y streaming: ESPN 2, ESPN 2 HD y Disney+ Premium.