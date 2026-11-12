A través de sus canales formales, el cuadro londinense concretó la salida del entrenador francés tras dejarlo como colistas en la Premier League.

Era muy esperado. A comienzos de esta semana ya se hablaba que el Crystal Palace donde hoy juega el delantero chileno Darío Osorio iba a tomar la drástica decisión de despedir al entrenador francés Pierre Sage, tras caer al último lugar de la Premier League.

No hubo que esperar en demasía para la ratificación. En la presente jornada, en los canales oficiales del cuadro londinense, se oficializó la salida del técnico galo tras apenas tres meses en el cargo, donde incluso se habló de un quiebre con el plantel.

“Crystal Palace puede confirmar que Pierre Sage ha dejado su papel como entrenador“, informó la institución quien agrega que “tres miembros del cuerpo técnico, Jamal Alioui, Damien Della Santa y Sandy Guichard, también abandonaron el club”.

Junto con “dejar constancia de su agradecimiento a Pierre y su personal por sus esfuerzos durante su tiempo en el sur de Londres”, el elenco inglés reveló que “a su debido tiempo se proporcionará una actualización sobre el proceso de nombramiento de un nuevo entrenador”, donde la primera opción es el danés Thomas Frank.

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Los números de Pierre Sage en el Crystal Palace de Osorio

Fue durante las primeras semanas del mandato del estratega europeo que se gestó el arribo del oriundo de Hijuelas proveniente del Midtjylland danés, en calidad de préstamo por toda la temporada, con la opción obligatoria de compra por más de US$27 millones de dólares.

Si bien Crystal Palace avanzó dos rondas en Carabao Cup, tras superar al Middlesbrough y Fulham, en Europa League suma cinco puntos en base a un triunfo, dos empates y una derrota. Sin embargo, en Premier League son los colistas absolutos con apenas siete puntos en 10 fechas.

Los números de Pierre Sage en el elenco capitalino inglés fueron pobrísimos. Un 37.5 por ciento de rendimiento, en base a cinco victorias, tres empates y ocho derrotas en 16 duelos por todas las competencias que jugó esta temporada.

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En síntesis