Luego de la feísima derrota ante el clásico rival, la directiva de las Águilas piensa en ponerle punto final al ciclo de Pierre Sage y ya tiene cuatro candidatos en carpeta para sustituirlo. Uno dirige a Vigouroux y otro, fue estratego de Marcelino Núñez.

El Crystal Palace sufrió una paliza en un partido por la Premier League en que nuevamente el DT francés Pierre Sage prescindió de Darío Osorio. Eso sí, al menos el seleccionado chileno zurdo de 22 años figuró en el banco de suplentes. Pero no ingresó en la derrota por 5-0.

Para colmo de males, esa caída se produjo ante el Brighton & Hove Albion, clásico rival de las Águilas. Y hubo un antecedente que probablemente hace mucho peor el traspié: al cabo de los primeros 10 minutos de la parte inicial, el Palace caía por 3-0.

Eso provocó que la plana mayor del actual campeón de la UEFA Conference League se pusiera en el caso de una decisión drástica: echar al entrenador galo, quien llegó esta campaña desde el Lens de su país para suplir la salida del austriaco Oliver Glasner.

Así se despidió Pierre Sage tras la goleada sufrida por el Crystal Palace. (Richard Heathcote/Getty Images).

De hecho, luego de la goleada ante Brighton, Sage no fue capaz de asegurar su continuidad. “No lo sé”, manifestó el adiestrador cuando le consultaron si tendría tiempo suficiente para revertir el presente del Crystal Palace, tanto en la máxima categoría inglesa como en la UEFA Europa League.

En ese contexto, TeamTalk reveló que ya hay cuatro candidatos para asumir el mando del plantel de los Vidrieros. Incluido un director técnico que trabaja al mando de un equipo que tiene como bastión a un fijo en las alineaciones de Nicolás Córdova en la Roja.

La referencia es para el portugués Vítor Matos, quien fue ayudante de Jürgen Klopp y tiene al Swansea City encaramado en los puestos de vanguardia en la Championship inglesa, la segunda división. En los Cisnes tiene como referente a Lawrence Vigouroux, portero habitual titular en la selección chilena.

Vítor Matos tiene al Swansea City en la pelea del título en la división de plata de Inglaterra. (James Fearn/Getty Images).

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Crystal Palace maneja cuatro alternativas para ser el nuevo DT de Darío Osorio

Darío Osorio suma sólo 75 minutos desde que llegó al Crystal Palace y queda clarísimo que no es prioridad del DT francés Pierre Sage, quien parece tener en duda su puesto. Sobre todo después del inicio de la campaña, que incluyó una paliza del acérrimo contendor.

Darío Osorio tuvo buenos minutos ante el Olympique Lyon. (Pauline Figuet/Getty Images).

Uno es el luso Vítor Matos. Pero también figura Rob Edwards en la lista: el ex DT de Wolverhampton Wanderers y el Luton Town tiene muy buena valoración de Matt Hobs, director deportivo de la institución. Otro que asoma en esa carpeta es el otrora mediocampista Scott Parker.

Scott Parker, otra alternativa que maneja la directiva del Crystal Palace. (Julian Finney/Getty Images).

El exentrenador del Fulham y West Ham United es un naipe más de la baraja que tiene el Palace, según TeamTalk. Y el último es Kieran McKenna, quien dirigió a Marcelino Núñez en el Ipswich Town, aunque actualmente no tiene club. Pero el hecho de conseguir dos ascensos consecutivos llama mucho la atención en las Águilas.

Kieran McKenna dialoga con Marcelino Núñez en el Ipswich Town. (Stephen Pond/Getty Images).

Por lo pronto, Sage tiene margen para un desafío más: al menos por la Europa League. Este 22 de octubre, el Crystal Palace visitará al Besiktas de Turquía. Y el 25 del mismo mes, las Águilas serán locales frente al Newcastle United. Quizá el rival que marque el fin del ciclo del francés. O quizá signifique el despegue que necesita.

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