El director técnico de Coquimbo Unido conversó con RedGol y dejó entrever su cansancio por las constantes reprogramaciones para el duelo ante O'Higgins de Rancagua.

Pareciera haber una luz al final del túnel en la programación de la final de Copa de La Liga. Tras haber descartado tres fechas, el Gerente de Ligas Profesionales de la ANFP, Yamal Rajab, señaló a TNT Sports que el enfrentamiento entre Coquimbo Unido y O’Higgins se jugaría el 14 de noviembre.

En conversación con RedGol, el director técnico de los Piratas, Hernán Caputto, entregó su punto de vista de esta nueva reprogramación y dejó indicios de su molestia por los constantes cambios de condiciones que ha tenido este crucial duelo.

En Coquimbo están expectantes por la final de Copa de la Liga. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport.

Caputto aún no confía en la reprogramación de la final

El entrenador mundialista con Chile Sub 17, al ser consultado por sus impresiones de la nueva programación de la final de Copa de la Liga, fue tajante para expresar su único anhelo: “Que se juegue”.

“A esperar que se pueda jugar, creo que todos tenemos ganas de poder jugarla, hemos ganado legítimamente estar en esta final”, complementó el ex arquero de Universidad de Chile.

Eso sí, el técnico del conjunto coquimbano mostró indicios de su desconfianza en que, de una vez por todas, se dispute en la fecha estipulada: “Tanto O’Higgins como nosotros queremos que haya una fecha. Sería bueno para poder planificar”.

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Cuatro meses pasarán, por ahora, para que se reanude esta competición, espera que Caputto reconoció que “fue larga porque los dos en julio ya estábamos clasificados. Es algo que ya está y no podemos cambiar”.

“El calendario a todos se nos aprieta, pero jugar la final es algo maravilloso y estamos contentos de que ya haya una fecha” concluyó.

Cabe recordar que el cuadro Aurinegro llegó a esta instancia tras eliminar a Unión La Calera en semifinales, mientras que el Capo de Provincia hizo lo propio ante Ñublense.