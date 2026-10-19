“No es excusa, pero…”: Arturo Vidal revela vieja artimaña que hizo tropezar a Colo Colo

El King detalló que la goleada que sufrieron ante Coquimbo Unido fue fundamentalmente por el estado de la cancha.

Arturo Vidal no olvida la derrota ante Coquimbo Unido. Colo Colo cayó por 5-2 en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y permitió que ahora la U este solo a nueve puntos de distancia en la Liga de Primera.

El King, fiel a su estilo, analizó cada jugada que se registró en la dolorosa caída ante los piratas. De entrada, Vidal recalcó que hubo muchos errores en la defensa. Los cuales asumió como en el primer gol. También le tiró las orejas a Gabriel Maureira, a quien le recalcó que debe salir más del arco para acortar los ataques rivales.

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Pero hubo un punto que marcó su análisis y no pasó desapercibido. Esto tiene relación con la cancha que tuvo que enfrentar y el estado que presentó para recibir a Colo Colo.

Vidal recalcó que el campo de juego no estaba en las mejores condiciones y que esta jugarreta le permitió sacar ventaja a Coquimbo. Si hasta confesó que su golazo fue beneficiado por dicha condición.

“Todos jugamos mal. Pero era una cancha seca, antes nos afectó la lluvia, y ahora esto. Son mañas malas que ocupan, ahora le resultó a Coquimbo”, enfatizó el King. Entre sus comentarios asomó que pese a tener buen lejos, dentro del campo se apreciaba lo largo del pasto y que no fue regada como se hace generalmente.

Incluso recordó que este tipo de artimañas ya las sufrió Vidal en la Copa Libertadores y mencionó con nombre y apellido a aquel equipo que intentó sacar provecho a la mala.

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“Una vez nos pasó con Vélez. Fuimos a jugar con Flamengo y nos habían sacado el pasto de la cancha. Igual les ganamos 4-0 jajá. Pero no es excusa lo de la cancha. Ellos (Coquimbo) lo aprovecharon. Pero no debería ser así. Si te van a ganar que sea jugando. Coquimbo es un equipo duro, peleador”, sentenció.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo vuelve a jugar este martes 20 de octubre. Sin embargo esto será sin público en el Estadio Monumental. Producto de las lluvias se reporta que los 45 minutos restantes ante Puerto Montt se jugarán a puertas cerradas y las 16:00 horas.

Ahora el 25 de octubre vuelve a jugar por la Liga de Primera ante Palestino. Dicho encuentro será en el Estadio Santa Laura a las 17:30 horas.