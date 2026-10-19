El King apuntó sus dardos contra la transmisión del fútbol chileno por una polémica jugada.

Arturo Vidal es un jugador que suele hablar con total honestidad. En esta ocasión, lo hizo por una situación que desde su parecer, perjudicó a Colo Colo contra Coquimbo Unido.

El King hace de forma habitual transmisiones a través de distintas plataformas. Algo que a muchos les gusta, ya que suele referirse a distintos ámbitos sin pelos en la lengua, pero a otros no es parece adecuado que lo haga siendo un futbolista activo, tal como comentó Claudio Borghi.

El reclamo de Arturo Vidal

En su última transmisión, Arturo Vidal conversó de todo y pese a que han pasado varios días, levantó un reclamo por una jugada contra Coquimbo Unido. Colo Colo cayó por 5-2 contra los Piratas en la última fecha de la Liga de Primera.

En aquel encuentro contra los dirigidos por Hernán Caputto, cuando los Albos perdían por 3-2, hubo una acción que pudo cambiar todo. En el minuto 56 un disparo de Vidal dio en Manuel Fernández. El King reclamó mano penal, pero el juez José Cabero la desestimó. En el 58′ Coquimbo anotó el 4-2 a través de Benjamín Chandía.

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A más de una semana de la derrota, Arturo Vidal recordó esta acción. El King apuntó sus dardos contra TNT Sports, ya que aseguró que no mostraron ninguna repetición clara. De hecho, comparó esta situación con la mano que él hizo contra Universidad de Chile, la que sí fue sancionada como pena máxima.

“Qué pasó que no pusieron el penal de ellos. No digo la primera mano, sino que la segunda. Yo la reclamé incluso. Fue muy clara. ¿Qué pasó TNT Sports? ¿Porqué no la pusieron? La jugada de mi penal contra la U lo pusieron por todos lados y está mano no la pusieron. Me pareció muy raro. Fue tremendo penal”, reclamó el King.

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Colo Colo regresará a la cancha este martes 20 de octubre a las 18:00 horas, cuando reanudará el suspendido encuentro contra Puerto Montt. Los Albos lo ganan por 2-0 en el global de los cuartos de final de Copa Chile, restando 45 minutos en el Estadio Monumental.