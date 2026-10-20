El ex delantero y capitán de los azules cree que el equipo de sus amores va a pelear hasta la última fecha por el título.

Universidad de Chile tiene razones para ilusionarse con realizar la mayor remontada de todos los tiempos en la Liga de Primera, ya que le mete presión a Colo Colo en el tramo final del torneo.

Los albos alcanzaron a estar 16 puntos por sobre el cuadro azul, sin embargo, se enredaron y aquello lo aprovechó la U, que se puso a 9 unidades con 18 todavía por jugarse.

El equipo de Fernando Gago cree en que pueden conseguir un histórico título, deseo que comparta el ídolo del cuadro estudiantil Mariano Puyol, quien cree que el equipo de sus amores va a pelear hasta el final.

ver también La alarma con el partido de U de Chile contra Antofagasta por la Copa Chile: ¿Se suspende?

Mariano Puyol sueña con el milagro de la U

El ex delantero y capitán de Universidad de Chile conversó con RedGol y señaló que espera que Colo Colo siga perdiendo puntos, para que así el club laico pelee por el título hasta el final.

“Creo que va a estar peleando hasta el final. Colo Colo ya está dejando puntos y eso incentiva a la U para poder alcanzarlo. Mientras Colo Colo siga perdiendo puntos y la U mantenga su rendimiento, puede pelear el campeonato hasta el final”, dijo el zurdo.

Luego, Puyol indicó que “los milagros en el fútbol han pasado. Tengo la esperanza de que la U pelee el título hasta el final con Colo Colo”.

La U está en racha en la Liga de Primera. Foto: Jorge Loyola/Photosport

Antes de volver a jugar por la Liga de Primera (el lunes 26 de octubre recibe a Everton), Universidad de Chile tiene que remontar su serie de octavos de final de la Copa Chile ante Deportes Antofagasta, la que lideran los nortinos por 2-0.

Si el tiempo así lo permite, azules y Pumas se medirán este miércoles desde las 19:00 horas en el Santa Laura, buscando las semifinales de la Copa.

En síntesis

Universidad de Chile se ubicó a 9 puntos de Colo Colo con 18 por jugar .

se ubicó a de Colo Colo con . Mariano Puyol , ídolo azul, declaró tener esperanzas de pelear el título hasta el final.

, ídolo azul, declaró tener esperanzas de pelear el título hasta el final. La U jugará este miércoles ante Deportes Antofagasta y recibirá a Everton el 26 de octubre.

ver también U de Chile lleva con calma el regreso de Lucas Barrera: “No está del todo recuperado”

¿Cuándo y a qué hora juega Universidad de Chile vs Deportes Antofagasta por la Copa Chile?

La revancha de los cuartos de final de la Copa Chile entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta, se jugará este miércoles 21 de octubre, a partir de las 19:00 horas, en el estadio Santa Laura.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera