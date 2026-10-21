Un ranking internacional le da la ventaja a los Albos sobre los Cruzados y los Azules.

Un ranking internacional le dio un importante reconocimiento a Colo Colo, ya que los ubicó como el mejor equipo chileno formando a jugadores. Sí, por sobre Universidad Católica y Universidad de Chile.

Siempre ha existido la discusión por cuál es la cantera más productiva del fútbol chileno. Los grandes se han debatido por esta situación, aunque ahora viene un listado hecho en el extranjero, el cual le da la superioridad en este sentido a los de Macul.

Colo Colo lidera en formación

En un estudio realizado por el Observatorio del Fútbol CIES, buscaron armar un ranking de los mejores clubes a nivel mundial a la hora de lanzar jugadores al fútbol profesional. Fue ahí donde destacó Colo Colo como el mejor en este ítem.

De acuerdo al CIES, los Albos se ubican en el 54° lugar a nivel planetario. Esto debido a que en la actualidad posee a 49 jugadores entre las 49 ligas de Primera División que considera el estudio. 9 de ellos se encuentran en el plantel del equipo de Pedrero.

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Universidad Católica apareció en el 82° puesto, con 39 jugadores en Primera División. Al igual que Colo Colo, también tienen a 9 futbolistas integrando su propio plantel.

Universidad de Chile por su parte aparece más abajo en el 110° lugar con 36 jugadores profesionales surgidos en el CDA. Claro que 10 de ellos están en el primer equipo del Romántico Viajero, en algo que superan a los Albos y Cruzados.

Leandro Hernández es uno de los canteranos más destacados de Colo Colo. Imagen: Photosport

A nivel global, es el Benfica el equipo que se queda con el título como el mejor formador. River Plate, Boca Juniors, Vélez Sarsfield y Ajax de Ámsterdam completan el ranking mundial. Al menos a nivel local, es Colo Colo el equipo que ronca más fuerte.