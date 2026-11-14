El entrenador del cuadro naranja palpita el partido de este domingo ante Deportes Puerto Montt, por la última fecha de la Primera B.

Luego de largas semanas de espera, por fin se jugará la fecha final de la fase regular de la Primera B, donde se definirá en cancha al campeón y el descenso a Segunda División.

Uno de los equipos que aspira a ganar el torneo es Cobreloa. Para que ello ocurra tiene que vencer a Deportes Puerto Montt en Calama y esperar que San Luis de Quillota no supere a San Marcos en Arica.

Loínos y quillotanos llegan igualados a la fecha decisiva con 54 puntos, y si obtienen el mismo resultado en sus partidos, se jugará una súper final en la Liga de Ascenso en búsqueda del único cupo directo para la Liga de Primera.

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Mario Salas sueña con dar la vuelta olímpica en Calama

En la antesala al partido de Cobreloa ante Puerto Montt habló el DT de los calameños, Mario Salas, quien confirmó que sueñan con dar una vuelta olímpica en el Zorros del Desierto, situación que no se ha dado tras la remodelación del recinto.

“Es un lindo desafío para nosotros. Evidentemente no depende absolutamente de nosotros. Hay una parte importante que es nuestra y es ganar nuestro partido, pero también dependemos de otro resultado”, dijo de entrada el Comandante.

Mario Salas anticipa el partido con Puerto Montt. Foto: Pedro Tapia/Photosport

“Sería hermoso, sería hermoso poder dar una vuelta olímpica en Calama con nuestra gente, en nuestra ciudad. Creo que es algo que también nos motiva e incentiva a hacer las cosas bien este domingo, sería buenísimo”, cerró Salas.

Cobreloa tiene una linda chance de ser campeón, pero San Luis de Quillota igual. Este domingo se espera una definición de infarto en la Primera B.

En síntesis

Cobreloa y San Luis de Quillota lideran la Primera B igualados con 54 puntos .

y lideran la igualados con . El equipo dirigido por Mario Salas enfrentará a Deportes Puerto Montt este domingo en Calama.

enfrentará a este domingo en Calama. Si ambos líderes obtienen el mismo resultado, disputarán una súper final por el ascenso.

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¿Cuándo y a qué hora juega Cobreloa vs Puerto Montt por la última fecha de la Primera B?

Cobreloa se medirá con Deportes Puerto Montt por la última fecha de la Primera B, este domingo 15 de noviembre desde las 18:00 horas, en el estadio Zorros del Desierto de Calama.