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Liga de Ascenso

Vicepresidente de Cobreloa muestra su furia tras escándalo de la Primera B: “No podemos quedarnos con la plata…”

Ignacio Mehech, en conversación con RedGol, lamentó la suspensión de la última fecha de la Liga de Ascenso tras el lío con San Marcos.

Por Carlos Silva Rojas

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Cobreloa busca volver a Primera.
© PhotosportCobreloa busca volver a Primera.

Bochornoso. Esa palabra define el final de la Liga de Ascenso, ya que el “escritorio” se hizo presente una vez más en la Primera B, con la consiguiente desafiliación de San Marcos de Arica que desordenó todo.

La decisión de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP de sacar de competencia al cuadro nortino provocó un caos, ya que nadie sabe a ciencia cierta qué pasará con los puntos del cuadro ariqueño, por lo que se suspendió la última fecha del torneo.

Uno de los equipos más molestos por todo el escándalo es Cobreloa, líder del certamen junto a San Luis de Quillota, y que tendrá que esperar para saber si logra su anhelado retorno a Primera.

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Ignacio Mehech reclama por el escándalo de la Primera B

El escándalo de la B fue analizado por el vicepresidente de Cobreloa, Ignacio Mehech, quien en diálogo con RedGol se quejó por la situación administrativa que mancha el torneo y que obligó a suspender la fecha final.

No sé cuánto tiempo se parará el torneo, pero piensa que nosotros teníamos 8.000 entradas vendidas. Teníamos gente viajando de todo Chile a ver el partido. Me incluyo yo con toda mi familia, y obviamente compré pasajes que no tienen reembolso, así que soy uno de los muchos afectados por esto”, indicó el directivo.

No podemos quedarnos con la plata de la gente por un tiempo indeterminado. Tan pronto nos notificaron, comenzamos el proceso de devolución de las entradas, que es lo que corresponde. Luego, cuando tengamos fecha para el partido, pondremos las entradas a la venta de nuevo”, agregó.

Los hinchas de Cobreloa tendrán que seguir esperando para volver a Primera. Foto: Jose Robles/Photosport

Los hinchas de Cobreloa tendrán que seguir esperando para volver a Primera. Foto: Jose Robles/Photosport

Por último, Ignacio Mehech piensa que Cobreloa es uno de los equipos más perjudicados por toda la situación que empaña el apasionante final de torneo en la Primera B.

“Lo encontramos lamentable. Nosotros como directiva hemos hecho todo lo posible por devolverle la seriedad a la institución y profesionalizarla. Obviamente, cuando en lo colectivo del fútbol chileno pasan estas cosas, el esfuerzo que uno hace a nivel de club también se ve perjudicado. Lo más importante en este minuto es darles tranquilidad a nuestros hinchas y a nuestros jugadores de que esto se va a resolver. Tenemos que salir a ganar el día que sea contra Puerto Montt”, cerró el vicepresidente loíno.

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