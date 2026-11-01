Exequiel Segall, presidente de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, entregó algunas palabras sobre el terremoto en la Priemra B por la desafiliación del cuadro nortino.

San Marcos de Arica está a la espera de lo que diga la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP tras sufrir la desafiliación en la Primera B. El cuadro nortino quiere pelear hasta lo último y evitar perder el profesionalismo luego de lo dictado en la Primera Sala.

En es más, en el cuadro nortino incluso avisaron que está evaluando ir al TAS, algo que podría extender todo el cierto armado en nuestra división de plata por varios meses más.

Sobre esto uno que entregó una visión bastante clara fue Exequiel Segall, presidente de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, quien en la previa del clásico universitario en el Claro Arena dio una declaración al respecto.

ver también “Mientras haya posibilidades…”: La férrea defensa que prepara San Marcos tras sufrir desafiliación en la Primera B

El Tribunal de la ANFP responde a los alegatos de San Marcos de Arica

El abogado declaró a los medios minutos antes de ingresar al recinto precordillerano que “por supuesto que tengo una muy clara impresión, pero eso va a estar radicado en la Segunda Sala. No puedo emitir comentarios”.

“Lo único que hoy puedo señalar, mientras no esté el caso terminado, es que como cualquier tribunal. Nosotros lo que siempre aplicamos es la norma notificada, publicada y escrita”, agregó.

Los hinchas de San Marcos de Arica se manifestaron luego de ser desafiliación en la Primera B. | Foto: Photosport.

Para cerrar, Segall afirmó que “este es un paso que desde hace muchos años damos, y no tengo que estar fundamentando hoy por lo que algunos hablan sobre nuestra autonomía. La Segunda Sala, nosotros y todos los órganos siempre hemos fallado conforme a nuestra normativa y a toda nuestra reglamentación.

ver también Pablo Milad aclara qué pasará con la tabla de la Primera B: “Va a ser netamente…”

En síntesis