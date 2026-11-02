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Copa Chile

Colo Colo vs. Puerto Montt: Minuto a minuto de reanudación por cuartos de final en Copa Chile

Tras la suspensión del encuentro por las intensas lluvias en Santiago, se reanuda en el Estadio Monumental el encuentro donde los albos tienen ventaja en el marcador global de 2-0.

Por Alfonso Zúñiga

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Colo Colo y Puerto Montt reanudan partido por cuartos de final en Copa Chile.
© PhotosportColo Colo y Puerto Montt reanudan partido por cuartos de final en Copa Chile.

Poco más de tres semanas después de que se disputó el primer tiempo bajo una inclemente lluvia en el Estadio Monumental, se reanudará el duelo entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt por la vuelta de los cuartos de final en la Copa Chile.

Aquel juego se disputó en su parte inicial el 7 de octubre, donde los albos ya llegaban con una ventaja de 1-0 tras el duelo de ida, y en este tramo aumentó su ventaja en el marcador global con la anotación del argentino Javier Correa en el minuto 11.

Quien se quede con el triunfo en esta serie entre Colo Colo y Puerto Montt enfrentará en semifinales a O’Higgins, en fecha por determinarse dados los compromisos que tienen especialmente los rancagüinos con la final de Copa de la Liga.

Sigue el minuto a minuto entre Colo Colo y Puerto Montt:

¡BIENVENIDOS AL ESPECTÁCULO!

RedGol ya está en el Estadio Monumental para la reanudación del duelo entre Colo Colo y Puerto Montt, por los cuartos de final en Copa Chile, donde los albos tienen ventaja de 1-0 tras el duelo de vuelta, y de 1-0 al culminar la primera parte.

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