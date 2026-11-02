Un "tratamiento médico por síndrome febril de origen viral" margina al '10' argentino para el duelo por Copa Chile y suma una interminable lista de ausencias en este 2026.

Con miras a que se juegue el segundo tiempo del duelo en que Colo Colo recibe a Puerto Monttpor la vuelta de los cuartos de final en Copa Chile, el club confirmó entre las bajas para esta reanudación al volante argentino Claudio Aquino.

Al explicar su ausencia en el complemento de este lance, junto con los lesionados Javier Correa, Joaquín Sosa y Leandro Hernández, la institución explicó que el creativo está en “tratamiento médico por síndrome febril de origen viral“.

La situación lamentablemente no es nueva para Aquino, que en su segunda temporada con la camiseta de Colo Colo ha pasado más tiempo en las tribunas que en la cancha. Es más, con esta baja ante Puerto Montt cumplirá 23 partidos sin jugar.

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El calvario de Aquino continúa: 23 partidos sin jugar

La preocupante situación del trasandino comenzó en la primera semana de marzo, tras la derrota como local en el Superclásico ante la U, donde el club indicó que sufrió un “leve edema muscular en relación al bíceps femoral del muslo izquierdo“. Se perdió el duelo ante Audax Italiano.

A inicios de mayo, Aquino tuvo una “sinovitis y leve edema óseo en la rodilla izquierda“, que lo dejó afuera por dos cotejos de Copa Chile. Casi dos semanas después, una “tenosinovitis pes anserina en la rodilla izquierda” lo sacó por ocho cotejos.

Pero tras superar esta molestia, el pasado 13 de agosto otra vez la rodilla izquierda se lastimó y dejó al argentino 11 encuentros afuera. Y tras su vuelta a las canchas ante la U de Concepción, otra vez es baja pero por este cuadro febril, para llegar a su 23° cotejo sin jugar en este 2026.

Imagen: Colo Colo

¿Cuándo juega el Cacique?

Por el segundo tiempo de los cuartos de final vuelta en Copa Chile, Colo Colo recibirá a Puerto Montt en el Estadio Monumental, con ventaja alba por 1-0, este lunes 2 de noviembre a las 19:00 horas.

En síntesis