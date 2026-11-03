El entrenador argentino está a una victoria de conseguir su anhelado primer título, gracias a la gran campaña con Colo Colo.

Colo Colo quedó a tiro de cañón en la Liga de Primera, porque una victoria lo separa de su estrella número 35 y la irá a buscar este domingo ante Ñublense en Chillán.

Los albos si derrotan a los Diablos Rojos en el estadio Nelson Oyarzún se coronarán campeones, sin importar lo que ocurra con sus rivales en la lucha por el título.

La situación de Colo Colo la analizó el entrenador Fernando Ortiz, quien de paso busca ganar su primer torneo como director técnico, el cual le ha sido esquivo en su carrera.

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Fernando Ortiz llama a la calma ante el inminente título de Colo Colo

Fernando Ortiz habló tras la victoria de Colo Colo sobre Deportes Puerto Montt, que clasificó a su equipo a semifinales de la Copa Chile, y se refirió a la ansiedad que le genera el partido de este domingo ante Ñublense.

“Los que me conocen saben que soy siempre de la misma manera, no cambio ni en mala racha o al estar a punto de conseguir objetivos, siempre me verán de la misma manera”, dijo el Tano.

Fernando Ortiz piensa en el título. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“La ansiedad no pasa por mi persona, sinceramente. He pasado etapas en otros clubes donde tuve oportunidad y perdí en 6 oportunidades. Por ahora calma”, cerró el tema el argentino.

Colo Colo está a un paso de ganar la Liga de Primera y, además, se medirá con O’Higgins por las semifinales de la Copa Chile, por ende, tiene la chance de ganar dos torneos en el año.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Ñublense por la fecha 27 de la Liga de Primera?

El partido entre Ñublense y Colo Colo, válido por la fecha 27 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 8 de noviembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera