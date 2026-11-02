El entrenador valoró las palabras del presidente de Blanco y Negro, pero fue enfático en insistir que si se gana el título el fin de semana, se darán las conversaciones.

Una sorpresa total fueron los dichos de Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien afirmó que se adelantarán las conversaciones con el técnico Fernando Ortiz para que renueve su contrato con Colo Colo para la temporada 2027.

“Todo se adelanta. Lo hemos hablando, en el sentido que necesitábamos tener certeza para el proceso para 2027, mientras mas rápido se consiga el título las conversaciones serán rápido y lo primero es la cabeza, que es lo que corresponde”, expresó el dirigente albo.

Ante estos dichos de Mosa, respondió Ortiz en conferencia de prensa, donde manifestó en primer término que “siempre me he manifestado de una manera placentera donde estoy trabajando, la ciudad me gusta, mi familia está bien es un plus extra. Es algo repetitivo pero el objetivo es el domingo, después me sentaré con el presidente“.

“La palabra del capitán del barco, a uno lo llena de orgullo que es un referente máximo lo diga, pero el objetivo es el domingo, hacer un gran partido o seguir trabajando hasta conseguirlo”, añadió el Tano sobre las palabras del timonel albo.

Ortíz y su cercanía de lograr títulos en Colo Colo

Fue el propio estratega quien no ocultó su sentir por las preguntas de los medios referentes a su futuro cuando se está a nada de ser campeón. “Todas las preguntas van a ese lado“, expresó el estratega para luego referirse al hecho de pelear por Liga de Primera y Copa Chile.

“El objetivo de hoy es importante porque estamos en una semifinal, lo que viene no tengo una bola de cristal, siempre trabajo para lograr objetivos y no se me ha dado, pero puedo prometer trabajo para lograrlo”, complementa Ortiz, quien dejó un claro mensaje a los hinchas de Colo Colo.

“No hemos conseguido nada, es la realidad. Depende de nosotros cumplir el objetivo y trabajaremos de la misma manera desde enero hasta acá, que es conseguir objetivos”, finalizó el técnico argentino de 48 años.

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¿Cuándo vuelve a jugar el Cacique?

Por la jornada 27 en Liga de Primera, el Colo Colo de Fernando Ortiz visitará a Ñublense en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán, este domingo 8 de noviembre desde las 15:00 horas.

En síntesis