El ex entrenador del Cacique señala que Blanco y Negro tiene que centrarse en la extensión del contrato del DT Fernando Ortiz para 2027.

Colo Colo está a una victoria de lograr su gran objetivo de la temporada 2026, porque se vence este domingo a Ñublense en Chillán, será el campeón de la Liga de Primera.

Una victoria separa al cuadro albo del título, ya que tiene 10 puntos de ventaja sobre Universidad de Chile, con 12 unidades en disputa, por lo que todo podría quedar sellado en el estadio Nelson Oyarzún.

Con la meta muy cerca, en Blanco y Negro ya no van a tener excusas para planificar el 2027, ya que tienen que definir las renovaciones para el año venidero, donde la más importante es decidir qué pasará con el cuerpo técnico de Fernando Ortiz.

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Gualberto Jara dice que la renovación de Ortiz es prioridad en Colo Colo

Para hablar de las renovaciones albas en RedGol tomamos contacto con el ex DT de Colo Colo Gualberto Jara, quien apunta a que la extensión del contrato del Tano Ortiz es la gran prioridad.

“Colo Colo tiene que asegurar a Ortiz, porque realmente la campaña, dentro de un poco de irregularidad, ha sido importante y muy buena en cuanto a las estadísticas y a las posibilidades que tuvieron los chicos de seguir creciendo. Creo que deberíamos llevar esto adelante y cerrar el tema lo antes posible”, dijo el paraguayo.

Fernando Ortiz termina contrato el 31 de diciembre en Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Además, el ex ayudante de Gustavo Benítez indicó que la renovación de Arturo Vidal tiene que definirse tras la determinación final con Ortiz.

“Ese es otro tema. Primero pasa por el técnico y su idea después de este año positivo. Hay que ver cuáles serán los compromisos y a qué se apuntará el próximo año. De acuerdo a eso, también influirán las conversaciones con Vidal, porque creo que él ya está un poco disgustado debido a que no se conversa ni hay una posibilidad concreta. Los jugadores también van exigiendo”, cerró Jara.

Colo Colo tendrá semanas importantes dentro de la cancha y fuera de ella, planificando la temporada 2027, con Aníbal Mosa definiendo todo en el directorio.

En síntesis

Colo Colo será campeón si vence este domingo a Ñublense en Chillán.

si vence este domingo a Ñublense en Chillán. Fernando Ortiz lidera al equipo que mantiene 10 puntos de ventaja sobre la U.

al equipo que mantiene 10 puntos de ventaja sobre la U. Renovación de Arturo Vidal dependerá de la continuidad del cuerpo técnico para el 2027.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Ñublense por la fecha 27 de la Liga de Primera?

El partido entre Ñublense y Colo Colo, válido por la fecha 27 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 8 de noviembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera